Con batucada y obra de teatro conmemoran el 25N en el Tamarugal

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres se realizó una jornada artística en Pozo Almonte protagonizada por agrupaciones culturales de la provincia.

La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres en el Tamarugal se llevó a cabo esta semana en Pozo Almonte con presentaciones artísticas a cargo de agrupaciones de la provincia, evento organizado por la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y Sernameg.

En la instancia, donde se presentó la campaña nacional de sensibilización y concientización 2024 sobre la violencia de género con el slogan “Si es violencia, no la hagas viral”, participaron el Centro Social y Cultural Agrupación de Mujeres «Proyección Puzzle” con una batucada y el grupo de teatro «Mi Barrio en el Oasis” de Pica, que presentó la obra “La Viuda”.

Sobre la jornada, la delegada presidencial provincial del Tamarugal, Camila Castillo, señaló que “compartimos con mujeres y también hombres de distintas comunas y localidades de la Provincia del Tamarugal en una actividad donde participaron organizaciones de mujeres con actividades artísticas, tanto de música como de teatro, y pudimos reflexionar sobre lo que significa la violencia de género y la importancia de asumir un rol activo desde la sociedad para ayudar a alcanzar a ser un país libre de violencia”.

Por su parte, la seremi de la Mujer, Noemí Salinas, afirmó que “estuvimos con dirigentas de Pozo Almonte, La Tirana y Pica que están involucradas en distintos espacios de organización aquí en la Provincia del Tamarugal, conmemorando el 25 de noviembre junto al lanzamiento de nuestra campaña, pero también reflexionando y pudiendo observar una linda obra de teatro que mostró lo importante que es el aporte de las mujeres en el avance por mayor igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia para todas las jóvenes y niñas”.

La directora regional de Sernameg, Natalia Currín, indicó en tanto que “es sumamente importante poder visibilizar estos espacios, en donde conjuntamente las distintas instituciones ponemos sobre la mesa temas tan relevantes como la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Saludamos y felicitamos a todas las quienes participaron de esta actividad, en donde pudimos relevar la importancia de prevenir y erradicar la violencia de género”.

María Henríquez, directora del grupo de teatro «Mi Barrio en el Oasis», dijo que «en esta obra nosotros transmitimos que la violencia muchas veces se genera desde que somos niñas, a la protagonista la mamá la bota de la casa, después se casa y sufre violencia con el esposo. Entonces quisimos dar a conocer que hay muchos tipos de violencia que hay que prevenir».

Mientras que Karen Bello del Centro Social y Cultural Agrupación de Mujeres «Proyección Puzzle» aseguró que «la actividad me pareció fantástica. Nosotros no estamos celebrando este día, lo estamos conmemorando para que así más mujeres despierten y no se dejen pasar a llevar. Hoy día las mujeres somos guerreras así que debemos sacar la voz y denunciar».