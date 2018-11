Con opciones binarias, el sueño del “Trader en Chile” Avanza

Años atrás lo habitual era la negociación en la compra de acciones de las compañías, un producto derivado complejo y no apto para todos los públicos, afortunadamente aparecieron hace años las opciones binarias, un producto financiero de fácil comprensión, pero vamos a ver de qué trata.

¿Qué significa y es opción binaria?

En los contratos financieros se engloban las opciones binarias. Los inversores o también llamados traders en Chile ya están bien familiarizados con el trading, suelen utilizar las cuentas demo para practicar binarias antes de ingresar dinero en el agente chileno.

“Comentemos un poco más acerca de la opción binaria en línea”

Sin duda alguna la manera de invertir de mayor accesibilidad para cualquier persona de internet son las opciones binarias. Tal y como indica su nombre “binaria”, se debe predecir en un tiempo de vencimiento, por lo general de 60 segundos si un activo va a subir o va a bajar. Una vez el tiempo de expiración finaliza se sabe el resultado y en caso de haber acertado la predicción se obtiene la ganancia de manera automática. En caso de no haber acertado tu inversión perderás la totalidad del dinero apostado.

Las páginas web que ofrecen plataformas de trading para opción binaria son como la de https://www.opcionesbinarias.site, suelen proponer corredores autorizados y ofrecen opiniones reales según su punto de vista.

Atención, debe saber usted que una opción binaria es en realidad un producto de especulación, por eso nació exactamente su terminología “opción” es una realidad que el resultado va a ser aleatorio.

Si estás decidido como chileno o chilena a invertir en este tipo de mercados financieros hay que ser muy consciente de la realidad, si se pueden obtener ganancias muy elevadas, pero también es posible perder mucho dinero.

Por otra parte, le recomendamos evitar cualquier anuncio típico que ofrece métodos infalibles para hacerse millonario, no funcionan y el único objetivo será robar su dinero.

En el año 2016 algunos brókers no regulados empezaron a crear promociones de “Gana 1000$ en 1 hora”, por suerte estos agentes no regulados cerraron sus chiringuitos financieros, pues el regulador chipriota Cysec les multo y no pudieron pagar la multa millonaria interpuesta.

Ya se acaba este año 2018 en pocos meses y no se puede predecir cómo serán las regulaciones para el año 2019, pero en estos momentos es la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros) quien está otorgando licencias a los brókers de opciones binarias de Chile, así que en estos momentos las estafas han bajado mucho.