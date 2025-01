Con presencia de cinco ministerios se celebra  segunda Comisión del Alto Nivel por el Corredor  Bioceánico

El encuentro, contó con la participación de las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Transportes y Economía, además de los gobernadores de las regiones de Antofagasta y Tarapacá.

La reunión tuvo como foco el establecimiento de un plan de trabajo centrado en la planificación de hitos, seguridad, infraestructura, alineamiento fronterizo y oportunidades de negocio. Esto, para conformar una estrategia que consolide la conformación de una ruta comercial que conecte a Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Con la misión de presentar su estado de avance y relevar sus objetivos, en la presente jornada se llevó a cabo la segunda sesión de la Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo del Corredor Bioceánico Vial. Dicha instancia tiene por objetivo establecer un trabajo coordinado, enfatizando la alineación de labores entre diferentes autoridades de Gobierno y las gobiernos regionales de Antofagasta y Tarapacá, con el fin de consolidar este proyecto vial que posicione una ruta comercial entre Chile, Paraguay, Argentina y Brasil.

El Corredor Bioceánico Vial es una iniciativa que pretende fortalecer la infraestructura logística de dichos países, teniendo como eje principal el conectar y acercar a los puertos del Pacífico y del Atlántico. A través de esta política, se potenciará el intercambio comercial con mercados de gran relevancia, donde no solo establecerán exportaciones e importaciones con naciones cercanas a Chile, sino que también permitirá el acceso a nuevas economías. Tal será el caso de Antofagasta y Tarapacá, cuyos puertos serán un punto focal del flujo de productos provenientes y con destino hacia Argentina, Paraguay y Brasil, generando nuevas oportunidades de negocio con los países del Asia Pacífico.

La segunda sesión Comisión de Alto Nivel fue liderada por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, que contó con la participación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y los gobernadores de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, José Miguel Carvajal y Ricardo Díaz.

En el encuentro se abordaron los diferentes compromisos y avances tratados en su primera versión además de otras temáticas, como el plan de acción para las próximas etapas contenidas en la agenda de trabajo, labores de seguridad, la habilitación de infraestructura vial y portuaria emplazada en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, la articulación entre los países vinculantes al Corredor Bioceánico y el alineamiento a nivel fronterizo, el análisis de nuevas oportunidades de negocio para el norte del país y el establecimiento de hitos para el presente año.

Respecto a los temas tratados en la instancia, el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó el avance logrado en lo relativo a las metas propuestas en las primeras reuniones. “Hoy terminamos de resolver las principales medidas de un Plan de Acción que permitirá acelerar el buen funcionamiento del Corredor Bioceánico Vial, un proyecto clave para la integración regional y el desarrollo económico.”

«En este proyecto hay muchas dimensiones y el de la seguridad es muy significativa, porque de la mano del intercambio internacional puede venir también el crimen organizado moviendo drogas, armas o tratando personas. Por eso nuestro ministerio ha estado muy presente en este proyecto, identificando dónde están las brechas y las medidas que podemos tomar», explicó la ministra de Interior, Carolina Tohá.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó que la Cancillería se encuentra trabajando en “la vinculación con los otros tres países que son parte de este Corredor Bioceánico Vial: Brasil, Paraguay y Argentina. Son obviamente relaciones que son fundamentales para nosotros y lo que interesa es lograr una sintonía completa con los tres países hermanos para poder completar este gran proyecto”. Además, indicó que también “nos interesa ir promoviendo todo el potencial de este Corredor Bioceánico Vial en el resto de la comunidad internacional (…) El comercio exterior tiene un papel absolutamente fundamental. La buena noticia, en ese ámbito, es que hemos superado finalmente la barrera de los 100.000 millones de dólares en exportaciones. Eso tampoco es casualidad y refleja no solamente la labor del Gobierno, sino que también todo el impulso que ha otorgado el sector privado a nuestro sector exportador, y también la presencia de grandes inversiones extranjeras”.

“Hemos estado discutiendo en nuestro país la posibilidad de disponer de un Corredor Bioceánico Vial, que una al sur de Brasil, con un enorme potencial alimentario, vía Paraguay, vía Argentina hacia nuestros puertos en el norte grande de Chile. Estamos hablando de Iquique, de Mejillones, de Antofagasta. Y este Gobierno le ha dado a este proyecto, a esta visión, una alta nivel de prioridad. Entendemos que aquí hay una oportunidad relevante de competitividad de nuestro país, para poder ser ese puerto de salida de todos alimentos y al mismo tiempo poder blindarnos como un socio confiable, un socio importante a nuestros vecinos del continente sudamericano”, complementó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

“Para nosotros como Ministerio de Hacienda es un proyecto clave que no solo genera crecimiento, sino también es muy relevante para el potencial desarrollo de la región. En particular en el Ministerio de Hacienda estamos trabajando en dos frentes, el primero potenciar todo el rol de Aduanas no sólo con sus funcionarios, sino también en inversión en tecnología. Y por otro lado estamos trabajando con Zofri en un nuevo convenio de concesión que considere este desarrollo comercial del sistema logístico que va a requerir un proyecto como el corredor, para lo cual tenemos un diálogo fluido que seguiremos sosteniendo tanto con la empresa como con todos los actores relevantes de la región”, detalló la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner.

«Hoy día tenemos a parte de las máximas autoridades de nuestro país en Iquique, conversando en temas de nuestro interés y, sobre todo, pensando en conjunto, porque estamos insertos con este equipo de trabajo, juntos por el desarrollo de este territorio. Así que yo quiero relevar, destacar y decirles que estamos muy esperanzados que el avance significativo de este Gobierno sea el nacimiento de lo que va a suceder en los próximos 20,

30 años, a propósito de este intercambio comercial de Latinoamérica con el mundo», destacó el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal.

“Si Chile fuera inteligente, podría ir atrayendo mejor conectividad, vuelos interregionales para que esta belleza generara un polo de atracción y de crecimiento en el norte que permitiera que Chile crezca más de lo que tiene hoy en día. Y eso es lo que a nosotros como gobernadores nos interesa, que el Estado de Chile ponga atención en esta posibilidad de riqueza en el norte. Que deben de mirar no solamente como productores de minería y que vean que hay una diversificación económica que podemos nosotros potenciar y que podemos impulsar. Y es por eso que agradezco al Presidente, agradezco a los ministros, porque ellos son los primeros que, desde el nivel central, han puesto el ojo en esta actividad. Y han sido capaces de ponerse de parte de las regiones para que, en conjunto, potenciemos el Corredor», expuso el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz.