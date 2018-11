CPLT valora agenda de probidad y transparencia para FFAA y solicita derogar secretismo

Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, insistió en que el artículo 436 del Código de Justicia Militar permite el secreto en materias que afectarían a la seguridad nacional, lo que “a estas alturas del partido es claramente inconstitucional”.

Como positiva y coherente con una serie de iniciativas que ha impulsado el Ejecutivo para profundizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en distintas instancias del Estado, calificó este mediodía el Consejo para la Transparencia (CPLT) la agenda de medidas de probidad en las Fuerzas Armadas anunciadas por el Ministerio de Defensa este lunes.

Marcelo Drago, presidente de la entidad, afirmó que el CPLT valoraba las medidas presentadas por el Ejecutivo, las que calificó como coherentes “con una serie de otras iniciativas que se han ido planteando durante el año en términos de profundizar los espacios de transparencia, probidad, control en distintas instancias y creemos que desde ese punto de vista es positivo”.

No obstante, consultado si eran suficientes las medidas anunciadas para evitar situaciones de corrupción en las FF.AA., el titular de Transparencia señaló que faltaba una iniciativa referida a la derogación o, al menos, la modificación del artículo 436 del Código de Justicia Militar, acusando su inconstitucionalidad en un marco como el actual.

“Eché de menos una medida particular, que creo que está en el corazón de lo que está sucediendo en materia de Fuerzas Armadas e incluso también de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que es la necesidad de derogar o modificar al menos el artículo 436 del Código de Justicia Militar”, afirmó.

Sobre la norma, Drago dijo que permitía “niveles de secretismo en las Fuerzas Armadas que hoy día ya no son admisibles” y que “a esta altura del partido es claramente inconstitucional”.

“La seguridad nacional es un buen jurídico que protege a todo el país, no a las Fuerzas Armadas. No puede servir de excusa para mantener en la opacidad ámbitos de la gestión de las Fuerzas Armadas y de Orden, de gastos públicos que debieran estar claramente bajo el escrutinio público y en donde no va a existir afectación de la seguridad nacional”, sostuvo.

El titular de Transparencia vinculó el uso de esta norma con las situaciones que se han visto en las Fuerzas Armadas y Carabineros en cuanto a defraudaciones “lo que ha habido a nuestro juicio es un abuso del concepto de seguridad nacional para mantener fuera del ojo público materias que claramente no dicen relación con la seguridad de la Nación (como viajes o remuneraciones)”.

“La Constitución en el artículo 8° es muy claro dice que tiene que afectar la seguridad nacional. En el artículo 436 basta con decir que “diga relación” con la seguridad nacional y eso ha sido caldo de cultivo de materias que han saltado a la luz pública como hechos de corrupción”, espetó Drago.

El presidente de CPLT detalló también que las situaciones de defraudación que afectan a las Fuerzas Armadas y Carabineros “no pudieron haber sucedido en otros ámbitos de la administración del Estado, porque existe transparencia activa y transparencia pasiva”, iniciativas vinculadas a la promoción y difusión de información como viajes o remuneraciones en las páginas web de las entidades públicas.