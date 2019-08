Critican visita de Subsecretario del MOP a Chile Chico por no reunirse con comunidad

Autoridades locales esperan que esta no sea una instancia para hacer campaña política.

Molestas han reaccionado algunas autoridades locales y dirigentes al enterarse que el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, visitará Chile Chico, pero no se reunirá con la comunidad y las autoridades electas popularmente. Así se desprende de las palabras del Alcalde Ricardo Ibarra.

“Lamento profundamente esta falta de espíritu democrático de algunas autoridades de no querer hablar con la gente. Aquí en Chile Chico las personas son respetuosas, no tenemos ningún interés en polemizar, ni tampoco de agredir, esto en relación a la excesiva seguridad en el sentido de que si viene un Ministro, un Subsecretario o cualquier autoridad, deben tener en claro que la vamos a tratar con respeto. Yo lamento profundamente que el Subsecretario de Obras Publicas no se quiera reunir, que no respete la democracia, en desacuerdo con el discurso que el propio Presidente Piñera dice, que se deben reunir con la gente”.

El Alcalde Ibarra, cuestionó también las actividades que desarrollará el Subsecretario Palacios en Chile Chico. “Un viaje tan largo para ir a visitar una defensa fluvial que ya hace dos años fue entregada y que no tiene mayor impacto en las inquietudes que tiene la comunidad. Nosotros esperábamos conversar sobre el cronograma de actividades del hospital y también lo que es la pavimentación del camino Chile Chico – cruce Bahía Jara. Lamento que no quiera reunirse con las autoridades que en democracia son elegidas por la gente, espero que este no sea un desfile político en apoyo a algunas candidaturas”.

La Concejala Teresa Aguilar también se sumó a la crítica, manifestando que en Chile Chico “no existen matones”.

“Supe que el Subsecretario viene y tiene una reunión en la Gobernación y no quiso reunirse con el alcalde y el resto de las autoridades locales. Para mi es lamentable, porque aquí no hay matones, aquí la gente escucha, hay gente humilde, gente trabajadora y no sé cuál es el miedo que tienen, ya que al venir lo hacen a escondidas, se juntan solo ellos. No creo que venga a hacer política”, enfatizó la Concejala.

Por último, el Alcalde Ricardo Ibarra, hizo un llamado a las autoridades de Gobierno a tomar el ejemplo del Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, quien en más de una ocasión estuvo en Chile Chico, se reunió con las autoridades locales, escuchó a la comunidad y pudo ver en terreno como la gente respeta a quienes visitan la comuna.