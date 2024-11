Cuidado con SHEIN Mall Chile: ¿Oportunidad real o estafa disfrazada?

El pasado 19 de noviembre ingresé a lo que parecía una plataforma confiable para ganar dinero en mis tiempos libres: SHEIN Mall. La experiencia inicial fue perfecta: tareas simples, pagos rápidos y un sistema aparentemente transparente. Sin embargo, al avanzar a niveles superiores, como VIP, comenzaron a surgir costos ocultos y productos con precios mucho mayores al depósito inicial, lo que me llevó a perder mi inversión.

Es claro que este sistema está diseñado para generar confianza inicialmente, pero utiliza tácticas para forzar a los usuarios a invertir más dinero, con la promesa de recuperar lo invertido. Cuando te enfrentas a un costo mayor al dinero que tienes disponible, te animan a pedir prestado a amistades o personas cercanas, asegurándote que devolverás el dinero más las ganancias. Pero, ¿qué pasa si no tienes a nadie que pueda prestarte? La plataforma no te permitirá retirar tu inversión ni tus ganancias previas si no cumples con las nuevas exigencias. En ese punto, lo pierdes todo.

¡Atención! Este tipo de plataformas utiliza cuentas personales para transferencias, aplicaciones como Telegram y Mercado Pago, y no ofrece garantías legales. Si estás pensando en participar, te invito a reflexionar: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

A todos aquellos que ya cayeron en esta situación: no están solos. Hago un llamado a reportar estas prácticas a las autoridades correspondientes para evitar que más personas sean víctimas. ¡Basta de estafas!