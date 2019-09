Derecho al olvido en web, una necesidad global afianzada por Ealixir Group

En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Libertad de Prensa” que se celebra el 03 de mayo de cada año, según resolución de la UNESCO, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidenta María Elvira Domínguez, aseguró que aún queda camino por recorrer en la lucha hacia la libertad de prensa. Uno de los hitos identificados en la actualidad, es la aplicación discriminada del derecho al olvido en países como Argentina, Chile y Costa Rica.

Además de la vulnerabilidad de los derechos de periodistas y trabajadores de la prensa en países de Latinoamérica, en la actualidad todavía no se considera globalmente el derecho al olvido en web una necesidad y un derecho consolidado en diferentes áreas del mundo, por tanto, Ealixir Group asume un gran compromiso como Compañía, trabajando en la búsqueda por garantizar que la web no mantenga vigente, noticias, datos o fotografías que menoscaben la posibilidad de proteger el honor, integridad e información privada de las personas.

Aunque el derecho al olvido no está establecido en la legislación chilena, existen recursos y mecanismos de protección que están siendo mejorados para que los individuos puedan hacer valer sus derechos. Enea Angelo Trevisan, CEO y fundador de Ealixir Group, destaca que: “El derecho al olvido no limita de ninguna manera la libertad de prensa, al contrario, los medios de comunicación son libres de informar y escribir todos los hechos relacionados con cualquier persona en el mundo. Sin embargo, después del pico de una noticia, o cuando ésta ya no es de interés público, el derecho al olvido establece el derecho del sujeto individual de la noticia a proteger su privacidad, impidiendo que la misma lo persiga de por vida”.

La web es un recurso de inmenso valor para el desarrollo de las sociedades actuales, no obstante, es bien sabido que hoy en día también puede convertirse en un espacio de exposición y sobreexposición de la vida privada de personas que tienen el derecho de gozar de estabilidad emocional, psicológica, laboral y familiar.

Ealixir Group ofrece habilidades y tecnología para eliminar noticias falsas u osboletas sin interés público, que dañan la reputación de clientes que buscan seguridad y la oportunidad de rehacer sus vidas, tras haber estado en el centro de episodios o vínculos negativos. En paralelo a esta actividad como pilar, la Compañía ha activado un servicio de reputación web llamado Story, para también recargar la web con noticias positivas e historias de éxito.

Las leyes relacionadas con el derecho al olvido recientemente aprobadas por la Unión Europea son ciertamente positivas, aún así, la premisa de Ealixir Group es que se puede hacer más, no solo identificándolas y promoviéndolas para que cada vez tengan mayor penetración en las sociedades latinoamericanas, sino involucrando directamente a los gerentes y líderes de grandes plataformas en línea, como por ejemplo Google y Facebook, en el control de su contenido, para hacer de la web un lugar que sea realmente seguro para todos.

