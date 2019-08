Economía circular y diseño modular: La clave para la acción climática en la construcción

Siendo la construcción uno de los sectores de mayor impacto, las edificaciones se están adaptando a las nuevas exigencias para combatir el calentamiento global.

El hotel Renaissance Santiago fue la sede del seminario “La urgencia de una acción climática en las edificaciones: hacia la cop 25”. En esta oportunidad, se reunieron grandes expositores a nivel nacional de la arquitectura y la sustentabilidad para evaluar el escenario actual de la crisis ambiental y hacer un llamado a prácticas conscientes desde el sector de la construcción.

La jornada contó con la participación de representantes del Comité Sustentabilidad Colegio de Arquitectos, la Secretaría Ejecutiva MINVU, Certificación CES, Área sustentable CDT, Chile GBC y Aiguasol, para exponer los distintos desafíos que afrontan las edificaciones y la necesidad de adaptación.

Según datos entregados Por el Sistema Nacional de Certificación de Edificio Sustentable, basados en “Building Design and Construction: Forging Resource Efficiency and Sustainable Development”, United Nations Environment Program-Sustainable Buildings and Climate Initiatives (UNEP-SBCI) las casas y edificios de países industrializados representan un 40% de consumo de energía, un 38% de emisiones de gases efecto invernadero, 12% de consumo de agua y un 40% de desechos sólidos.

Este hecho ha dado pie a lugares como Australia, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros, estén implementado acciones concretas enmarcadas en el modelo de economía circular y el diseño modular, los cuales buscan tanto maximización de los recursos como de la obra en sí. Llevada a números, se estima que en una edificación se pueden ahorrar de 1 a 4 semanas de tiempo de ejecución, entre el 1% y 20% del presupuesto global y hasta el 15% de residuos generados.

“Entender que este proceso va desde el diseño hasta la construcción, puede significar una gran diferencia para el medio ambiente. Tanto la planificación, como la edificación y las prácticas dentro del hotel, se pensaron para ser lo más sustentable posible, objetivo que hoy nos diferencia por ser los únicos con certificación LEED® Gold de Chile en este rubro”, comentó la encargada del área de sustentabilidad de Renaissance Santiago, Javiera Salazar.

Asimismo, desde el hotel destacan que el acero utilizado en su construcción es de 99% contenido reciclado, el cual proviene de desechos de chatarra, al igual que el 72% de los escombros (metales, cartones, tubos plásticos, madera, concreto) generados en la etapa de construcción fueron reciclados, incluyendo además métodos de ahorro de agua y luz para minimizar la huella de carbono.