El Secreto de la existencia humana: Espiritualidad, materialidad y el camino hacia la felicidad verdadera

La existencia del ser humano es un viaje intrincado que abarca el pasado, presente y futuro, donde cada creencia, idea y proyección que una persona tiene es válida, pues todas dependen de la experiencia vivida desde el primer día que llegamos al mundo. La percepción de la realidad se moldea por las relaciones que se forjan, las oportunidades de aprendizaje que se presentan y los caminos que cada individuo elige. Cada ser humano es un universo único en constante transformación, donde las interacciones con su entorno y la ética desempeñan un papel crucial en su evolución.

La ética puede entenderse como el “1” en la ecuación de la vida humana. Es un punto de referencia que nos orienta hacia un crecimiento responsable y consciente. Los demás factores que encontramos —las experiencias, los desafíos, las oportunidades o las ausencias— pueden parecer “ceros” al lado de ese “1”, pero en realidad, son componentes esenciales que potencian nuestra existencia. Así, 1 + 0 no es simplemente uno más cero; es diez, y si agregamos más “ceros”, se puede convertir en mil, siempre y cuando el esfuerzo humano esté orientado hacia el crecimiento, sea este espiritual o material.

El verdadero secreto radica en el equilibrio entre lo espiritual y lo material. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado significado en ambos planos. Algunos encuentran plenitud en la acumulación de bienes materiales, mientras que otros se sumergen en la introspección y la conexión con su esencia más profunda. Lo esencial es encontrar la felicidad, una experiencia que varía de una persona a otra, pero que siempre está profundamente vinculada a un sentimiento de paz interior.

La paz, en este sentido, no es simplemente la ausencia de conflicto externo. Es un estado que cada persona puede cultivar dentro de sí misma y que, al expandirse, puede impactar positivamente en su entorno. Esta paz no debería ser atada a fechas conmemorativas o ceremoniales. Aunque la idea de celebrar un día de la Paz en nuestro Congreso es importante y valiosa para generar consciencia, no debemos olvidar que la paz es un proceso continuo y cotidiano. Está presente en cada acto de bondad, en cada intento de entender a los demás, y en cada esfuerzo por superar las divisiones.

Promover la paz no significa únicamente evitar el conflicto, sino ser proactivos en la creación de espacios donde el respeto, la empatía y la compasión sean pilares fundamentales. Si la felicidad es el fin último del ser humano, entonces la paz es el camino. Es a través de la paz que podemos experimentar una alegría auténtica y duradera.

En este mundo de infinitas posibilidades, el esfuerzo que hacemos, ya sea hacia lo espiritual o lo material, es una decisión personal. Pero al final del día, todos compartimos la misma misión: ser felices y contribuir al bienestar de los demás. La verdadera felicidad no se encuentra solo en lo que poseemos o logramos, sino en cómo logramos expandir nuestra paz interior hacia quienes nos rodean. En ese sentido, no necesitamos esperar a que el Congreso decida una fecha para celebrar la paz. La paz está en nosotros, en cada interacción, en cada pensamiento y en cada decisión que tomamos. ¡Promovamos la paz hoy y cada día, y sumémonos a la alegría que puede transformar nuestro mundo!

Juan Carlos Hernández Caycho

Presidente

Fundación Mariposas de Miraflores