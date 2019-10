El videoarbitraje (VAR) y sus efectos en el mundo del fútbol

El videoarbitraje, también conocido como VAR, aunque es todavía bastante nuevo en el fútbol, ha resultado ser realmente polémico. Este tipo de herramienta basada en la tecnología, ya ha causado mucha controversia en las ligas y competiciones alrededor del mundo donde se ha usado, incluida la Copa América en donde ya se han anulado varios goles usando el VAR, así como se han determinado penaltis y expulsado jugadores.

Por un lado, reduce drásticamente los errores de arbitraje. Esto es algo que todos los amigos del “juego hermoso” deberían apoyar. Pero el proceso de uso del VAR debe hacerse más transparente para todos los involucrados. Cómo se debe hacer esto, es en sí mismo, un tema candente. Ninguna tecnología en el mundo eliminará por completo todos los errores de arbitraje, dado que los árbitros aún son humanos, pero el VAR definitivamente hace que el fútbol sea más transparente y justo. El fútbol es, como el béisbol, uno de los deportes más visto y practicados mundialmente y con las nuevas reglas del VAR, son muchos los amantes de los deportes que querrán hacer sus apuestas, donde podrás incluir también tu Betway apuestas de fútbol en línea, la casa deportiva con más deportes para apostar que existe en línea.

El VAR no se usa en todo tipo de decisiones y la decisión de limitar el uso del VAR a algunas áreas del juego fue correcta porque la belleza del fútbol proviene de su relativa simplicidad y de la escasez de interrupciones en su flujo.

El problema podría radicar en decisiones de fuera de juego que estén sujetas al uso del VAR cuando no deberían estarlo. La vieja instrucción era dar al equipo atacante el beneficio de la duda cuando se trata de fuera de juego. Este ya no es el caso, ya que no solo hay una línea de fuera de juego dibujada en la pantalla, sino también una línea vertical para verificar si cualquier detalle en donde se podría haber estado fuera de juego que, de no ser por la tecnología del videoarbitraje, de otra manera no sería visible.

El VAR es simplemente una tecnología diseñada para ayudar a los árbitros a tomar decisiones “casi precisas”. A medida que el juego avanza, los árbitros asistentes que se encuentran lejos del estadio ven repeticiones instantáneas de incidentes. A través de los auriculares inalámbricos, se comunican con el árbitro y les aconsejan sobre cualquier incidente que ocurra en el juego. El VAR solo asiste a los árbitros en cuatro áreas principales: objetivos, penalizaciones, tarjetas rojas e identidad errónea. Pero en última instancia, el árbitro todavía tiene la decisión final. Y mientras más justo sea el fútbol, es más tentador hacer apuestas deportivas. En Betway, podrás hacer apuestas de calidad con tecnología de punta.

Fue en el año 2017, que el VAR se introdujo en una Copa por primera vez. Rápidamente fue acusado de arruinar “el juego hermoso”, tanto por parte de jugadores como por directivos. Partidos específicos, especialmente entre Tottenham y Rochdale en los cuartos de final de la Copa FA, causaron una ira particular luego de que el VAR invirtió un gol del Tottenham por razones que no estaban claras.

Hubo escenas notables en la Bundesliga también. En el medio tiempo, durante un juego entre Mainz y SC Freiburg, se ordenó a los equipos que regresaran al terreno de juego para que se pudiera aplicar una penalización retrospectiva después de una decisión VAR. Los aficionados y los jugadores no quedaron nada felices ante el polémico videoarbitraje VAR.

Aunque el VAR ha recibido comentarios positivos por parte de algunos técnicos y jugadores importantes, continúa causando un intenso debate. Con el VAR, muchos sienten que la digitalización ha ido demasiado lejos y piensan que ha hecho que el fútbol se sienta poco natural. Cuando los fanáticos tienen que esperar para celebrar un gol hasta que reciban la confirmación del VAR, se vive una situación incómoda. Muchos deportes, especialmente el fútbol, ​​tienen una herencia rica y simbólica que algunos consideran amenazada debido a la digitalización.

La ventaja obvia del VAR, por otro lado, es que permite a los árbitros una segunda oportunidad de ver un pasaje del juego antes de decidir el curso de acción adecuada.

Otra ventaja sería que, en su forma más simple, el VAR está destinado a proteger a los árbitros de la furia de los fanáticos y jugadores por igual. Con demasiada frecuencia, los jugadores rodean al árbitro cuando no están de acuerdo con una decisión. Ahora el árbitro puede revisar y justificar su decisión así como tomar medidas más firmes contra aquellos que pretenden intimidar.

Con ventajas y desventajas, el VAR llego para quedarse y quizás con el tiempo, y la evolución de la tecnología de videoarbitraje, los fanáticos, jugadores y técnicos estarán más cómodos con esta polémica tecnología en el campo de juego.