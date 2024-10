Elecciones históricas en Tarapacá: El futuro de la región en manos de los votantes

Hoy comienza la cuenta regresiva para las elecciones del 26 y 27 de octubre, y nos encontramos ante un escenario único en nuestra querida región de Tarapacá. Somos la región con el mayor número de candidatos a cargos populares en todo el país. Hemos presenciado de todo: debates, desencuentros, visitas a terreno, atenciones especiales, confrontaciones desafortunadas y participaciones acertadas, configurando un panorama interesante de cómo debería desarrollarse una campaña electoral. Las reglas del SERVEL han revitalizado estrategias tradicionales que buscan fomentar la transparencia y la presentación de propuestas sólidas, aunque algunas más serias que otras.

Lo que me preocupa es que, a pesar del entusiasmo y la motivación de muchos candidatos, un alto porcentaje de ellos carece de un conocimiento claro de las funciones que desempeñarían. No comprenden bien qué responsabilidades les corresponderán desde el cargo al que aspiran, ni cómo opera la administración pública. Desconocen temas clave como la gestión interna, los presupuestos, la distribución de recursos y la relación con la administración del Estado, en particular con el gobierno central en Santiago.

Algunos se defienden argumentando que no es necesario saberlo todo, que para eso están los asesores. Pero aquí es donde debemos detenernos. No se trata solo de carisma o de contar con un buen equipo de apoyo. Necesitamos líderes que, desde el primer día, comprendan el peso de sus responsabilidades y sepan cómo gestionarlas.

Por eso, me dirijo a mis amigos, conocidos y ciudadanos: estas elecciones son cruciales. Marcan un antes y un después, especialmente de cara al próximo año. Es fundamental que votemos informados, que dediquemos estas últimas 24 horas a reflexionar sobre lo que realmente le conviene a nuestras comunas y a nuestra región. No podemos permitirnos lamentar después haber dado nuestro voto a quien no lo merecía.

A los candidatos les digo: que gane el mejor. Gracias a los debates y a sus esfuerzos en terreno, tengo muy claro por quién votaré. Espero que ustedes también lo tengan claro. Nos vemos este 26 y 27 de octubre en las urnas, donde cada voto cuenta y define nuestro futuro.

Juan Carlos Hernández Caycho

Tarapaqueño por herencia