Emprendedores de Tarapacá avanzan con fuerza: $500.000 y redes de apoyo tras la etapa formativa de NND. 

Con la entrega de $500.000 y un proceso formativo enriquecedor, los emprendedores de Tarapacá avanzan a la siguiente etapa en el campeonato Nada Nos Detiene, ampliando sus redes y potenciando sus proyectos. Los participantes, provenientes de diversas comunas como Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, han recibido herramientas clave para estructurar planes de inversión y continuar creciendo en sus respectivos negocios.

La etapa formativa del campeonato Nada Nos Detiene Tarapacá, organizado por G100 en colaboración con Teck Quebrada Blanca, ha concluido dejando importantes aprendizajes y conexiones entre los 20 finalistas que participaron. Esta instancia no solo fortaleció las competencias empresariales de los emprendedores, sino que también los integró a una comunidad colaborativa que continuará siendo un pilar para su crecimiento.

A través de talleres formativos y actividades presenciales, los participantes recibieron herramientas clave para estructurar planes de inversión sólidos, enfocándose en potenciar sus negocios de forma sostenible y escalable. Cada uno de los 20 finalistas -provenientes de distintas comunas de la región destacando especialmente Iquique, Pozo Almonte y Alto Hospicio- fue premiado con $500.000 por su dedicación y compromiso al completar esta etapa.

Juan Pablo Vega, Gerente de Gestión Comunitaria de Teck Quebrada Blanca mencionó: “Estamos comprometidos con generar oportunidades de desarrollo económico en la región de Tarapacá, aprovechando al máximo el talento y potencial que surja desde el ecosistema emprendedor local. En este sentido, lo más destacado del torneo Nada Nos Detiene es el entrenamiento y la colaboración entre los y las participantes o incluso con otras organizaciones. Felicitamos a los y las finalistas, que representan lo mejor del emprendimiento en Tarapacá y que tienen todo para seguir fortaleciendo sus iniciativas”

Por su parte, Edgar Spielmann, presidente de G100, comentó: «Estos finalistas ya son ganadores. Han adquirido conocimientos, conexiones y una mentalidad orientada a la inversión, no al gasto. Eso marca la diferencia en el éxito a largo plazo».

Los talleres también fomentaron dinámicas grupales que permitieron a los emprendedores colaborar y generar sinergias.

Javiera Solís, de Ubivet en Iquique, explicó que el proceso formativo la llevó, a través de la experiencia, “a poder aprender algo que en el camino del emprendedor se aborda poco: el tema de las finanzas. Las finanzas son vitales porque uno puede tener la idea, el modelo de negocio, la planificación, la estrategia, la propuesta de valor, pero si no tienes ese monitoreo de las finanzas, al final se te puede caer todo. Estoy convencida de que el conocimiento es lo que te permite manejar las oportunidades”. Y así cuenta cómo -gracias a estas formaciones- pudo implementar los primeros cambios en Ubivet: “el premio de 500.000 pesos recibido fue invertido en la asesoría técnica para fortalecer la estructura financiera de Ubivet y así darle trayectoria y sobrevida para ayudar a todos esos tutores que se enfrentan a una situación de emergencia”.

Fernando Heiden, de Akuadom en Iquique, resaltó la calidad de los cuatro cursos formativos: “a mí en lo personal me ayudaron bastante, principalmente el de finanzas y el de pitch. Yo soy un neófito en lo que es finanzas y en el curso me di cuenta de muchas falencias que me puse a estudiar y a investigar de inmediato”. Asimismo, de manera entusiasta, puso énfasis en que es tanta la información que se comparte en estos cursos que le habría encantado que pudieran incluso ser más extensos: “es tanta la información y uno está tan motivado que siempre quiere más y más”.

En esta etapa, los finalistas trabajaron en planes específicos de inversión, contemplando distintos escenarios según los premios finales que se otorgarán en la Gran Final, donde los 10 emprendimientos con mayor evaluación serán seleccionados para competir y presentarse ante un jurado que determinará a los 5 ganadores, quienes se repartirán un total de $22.000.000 en premios distribuidos entre las categorías de Innovación, Sustentabilidad e Inspiración.

La dinámica de la etapa formativa refuerza el propósito del campeonato: no solo visibilizar a los emprendedores, sino también integrarlos en un ecosistema que promueve el desarrollo económico sostenible en la región.

Sobre Nada Nos Detiene y G100:

Nada Nos Detiene, impulsado por G100, es el campeonato nacional de emprendimiento que busca transformar ideas en realidades, conectando a emprendedores con mentorías, visibilidad y financiamiento. Desde su inicio, ha impactado a más de 50.000 emprendedores, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Chile.