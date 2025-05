Especialistas Universidad de Chile refuerzan llamado a vacunarse ante riesgo de brotes de sarampión

El Ministerio de Salud convocó a reforzar la vacunación contra la enfermedad en algunos segmentos de la población, una medida que los especialistas aseguran es fundamental para evitar brotes, como ha ocurrido en EE.UU. y Europa. Los médicos Olivia Horna, Marcela Cifuentes, Guillermo Zepeda y Juan Pablo Torres destacan que Chile sigue teniendo un plan robusto de vacunación, pero llaman a no bajar los brazos.

El Programa Nacional de Inmunización de Chile incluye una serie de vacunas que son obligatorias, entre ellas, contra el sarampión, la que se debe aplicar en una primera dosis a los 12 meses y una segunda a los 36 meses. Pese a esto, y dado los brotes de esta enfermedad en países como Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, el Ministerio de Salud hizo un llamado a la población nacional a completar el esquema de vacunas, esto incluye a las niñas y niños, personas migrantes y también, la población nacida en Chile entre 1971 y 1981, que no cuenten con un registro válido de dos dosis de la vacuna SRP.

La académica del programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Olivia Horna, explica que este llamado a la población local nacida entre 1971 y 1981, se debe a que “en ese período, Chile experimentó un problema con la calidad de algunos lotes de vacunas, específicamente contra el sarampión. Por lo que, si éstas personas fueron vacunadas con esos lotes que tuvieron problemas, no han sido completamente protegidas contra el sarampión”.

“Estas personas son susceptibles a poder enfermarse y dado que hay un brote, aunque no esté en Chile, pero sí hay un brote en Estados Unidos, en Europa, entonces estas personas deben revacunarse por el alto riesgo de que pueda llegar una persona a Chile enferma de sarampión y debido a su rápida transmisibilidad, puede quedar infectada», señala Horna.

La profesional aclara que la enfermedad del sarampión es “altamente transmisible”, ya que una persona infectada puede transmitir a entre 15 a 18 personas, mientras que, a modo de comparación, cada persona con COVID infecta a dos personas.

En la misma línea, la jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctora Marcela Cifuentes, añade que “tenemos un cambio epidemiológico importante que podría afectar tanto las campañas que promueven la vacunación como la disponibilidad de datos confiables, debido, por una parte, a la pandemia, y por otra, al aumento significativo de la población migrante en los últimos años, cuyo estado inmunitario muchas veces desconocemos”.

¿Hay una baja en el número de vacunados?

La doctora Cifuentes explica que “en distintas regiones del mundo, la cobertura ha ido disminuyendo, especialmente de la segunda dosis, pero donde ha sido probablemente más marcada es en los Estados Unidos y algunos países de Europa y esto se correlaciona directamente con la aparición de casos. Para que exista protección a nivel de la comunidad se requiere una cobertura de inmunización de la vacuna de sarampión de un 95%”.

“En Chile no tenemos actualmente los datos de cobertura del año 2024, tenemos el año 2023, y tendríamos una cobertura a nivel país de 94,5% en la primera dosis y solo un 72% en la segunda dosis y esto es malo, porque se requieren las dos dosis para poder asegurar la protección de las personas contra el sarampión”, señala la profesional.

El doctor Juan Pablo Torres, pediatra, infectólogo y vicedecano de la Facultad de Medicina, agrega que la baja en los índices de vacunación “no es una gran tendencia, pero sí hay un número mayor de personas que descuidan mucho la vacunación de sus hijos y el sarampión es lejos uno de los virus más contagiosos que existe y que puede haber obviamente enfermedades graves, como se ha visto en Estados Unidos ahora recientemente y también se vio en Europa, sobre todo antes de la pandemia, casos que pueden terminar en muerte. Y, por otro lado, la vacuna protege muy bien, sobre todo si las personas tienen dos dosis completas”.

“En la medida que disminuyeran personas que no están protegidas, por supuesto que puede haber un brote de sarampión, tal como ocurrió en varios países de Europa, sobre todo antes de la de la pandemia y pueden seguir ocurriendo también, han ocurrido casos de sarampión cercanos aquí en Argentina, por ejemplo, tuvieron un aumento debido sobre todo a la población no vacunada y lo que conocimos en Estados Unidos. Afortunadamente en Chile no, pero también con los viajes podemos estar más susceptibles a que vengan viajeros que importan el sarampión. Y claro, si hay gente que no está vacunada o parcialmente vacunada podrían reproducirse algunos casos también en el país dado lo supercontagioso que es esta infección”, agrega Torres.

Por su parte, el pediatra broncopulmonar de la Clínica Universidad de Chile Quilín y subdirector de la Escuela de Medicina de la U. de Chile, Guillermo Zepeda, indica que “la vacunación en Chile sigue teniendo un modelo bastante exitoso, la gente sigue muy interesada en vacunar a sus niños, especialmente con las vacunas que son obligatorias, que son parte del Plan de Vacunación de hace muchos años. En ese sentido, si bien es cierto hay grupos esporádicos que de repente siguen una moda, la verdad es que, sin mucho fundamento, todavía el porcentaje que no vacuna a sus hijos es muy bajo, el gran grueso de la población chilena sí se vacuna”.

“Si por algún motivo la gente dejara de vacunarse, sin duda tendríamos un brote que sería muy peligroso de este virus sarampión. Hay que recordar que la mayoría de la gente joven y de mediana edad no han visto nunca un sarampión. ¿Y eso por qué? Porque hace muchos años que no se tiene un caso endémico. Los últimos casos que hemos tenido han sido de gente que ha traído la enfermedad desde el extranjero”, asegura el doctor Zepeda.