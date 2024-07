Establecimientos del SLEP recibieron a más de 100 estudiantes en Campamento de Inglés

Dos establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique fueron sedes del Campamento “English Winter Camp 2024”.

Desde el lunes 8 al viernes 12 de julio se realizó el Campamento “English Winter Camp 2024”, actividad que reunió a 130 estudiantes de 5° básico a 4° medio en los establecimientos educacionales públicos, Colegio Deportivo Técnico Profesional Elena Duvauchelle y el Liceo Politécnico José Gutiérrez de La Fuente.

Esta actividad que es parte del Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación, se realiza a nivel nacional y se enmarca en el Plan Nacional de Reactivación Educativa, teniendo como objetivo motivar y potenciar el aprendizaje de este idioma en un contexto real a través de juegos, dinámicas y proyectos para practicar la comunicación oral en inglés.

De esta manera, la coordinadora regional del Programa Inglés Abre Puertas, Erica Ayavire señaló que: “Su principal objetivo es aumentar la exposición del inglés en los estudiantes y desarrollar la comunicación oral. Ellos lo han valorado durante toda esta semana porque han participado en estas actividades que van en directo beneficio de su desarrollo personal”.

La estudiante Isabella Medina manifestó: “El campamento ha estado bien. Si bien la primera parte del contenido es algo que ya he visto, me parece que me ha ayudado a tenerlo más presente, a recordarlo, y a entenderlo de mejor manera”.

“Es la segunda vez que estoy en uno de estos campamentos y la verdad son muy entretenidos, aprendo bastante e interactúo, de hecho, ya me hice un nuevo grupo de amigos este año. Además, quiero llegar a estudiar en el extranjero, entonces siempre intento seguir practicando mi inglés”, agregó el estudiante Esteban Baeza.

Por su parte, el director ejecutivo del SLEP Iquique, Najle Majluf, indicó “Como Servicio Local estamos muy contentos que nuestros establecimientos sean sedes para estas actividades que son parte importante del Plan de Reactivación Educativa. Además, es una experiencia significativa de aprendizaje para las y los estudiantes de nuestro territorio, al practicar el idioma inglés en un contexto de entretención y dinámicas pedagógicas durante el período del receso escolar”.

En esta edición 2024, el programa Inglés Abre Puertas tiene el lema “The future, your choices: Make ‘em count!”, el cual desarrolla y explora el poder de las acciones para la construcción de nuestro futuro.