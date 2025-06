«Experiencia Encuentros» de Educa Sostenible: Innovadora propuesta llega al Maule para conectar a escolares con mentoras STEAM

A través de un formato dinámico la “Experiencia Encuentros” busca romper estereotipos de género y avanzar hacia la transición energética, inspirando a niñas y niños a interesarse por la ciencia, ingeniería, tecnología, artes y matemáticas.

El segundo semestre de 2025 marcará el inicio de una nueva etapa educativa en la Región del Maule con la implementación piloto de la “Experiencia Encuentros” de Educa Sostenible STEAM, iniciativa diseñada por el Ministerio de Energía y ejecutada por la Agencia de Sostenibilidad Energética. Esta actividad, que también llegará a Tarapacá, Coquimbo y Aysén, propone una metodología dinámica para acercar a estudiantes de 5° a 8° básico a las disciplinas STEAM (acrónimo en inglés que corresponde a Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) a través de encuentros breves y estructurados con jóvenes mujeres mentoras.

El objetivo es contribuir a acortar brechas y desafiar los estereotipos de género que históricamente han alejado a las niñas de áreas tradicionalmente masculinizadas del mundo STEAM, mejorando su percepción de autoconfianza respecto de las disciplinas requeridas por el sector energético, las cuales son áreas clave para avanzar en la transición energética del país.

“En el Maule tenemos muchas niñas con talento e interés por la ciencia y la tecnología, sin embargo, a veces no cuentan con referentes o estímulos adecuados. Que esta experiencia se pilotee aquí es una gran noticia, porque nos permite que nuestras estudiantes generen autoconfianza y se abran a nuevas posibilidades desde la escuela. Es una oportunidad concreta para motivar, inspirar y proyectar futuros distintos”, afirma Erika Ubilla, Seremi de Energía de la Región del Maule.

MUJERES INSPIRADORAS

En un formato ágil y cercano, estudiantes de 5° a 8° básico rotarán entre estaciones temáticas donde interactuarán cara a cara con jóvenes mujeres mentoras que estudian o se desempeñan en áreas como la ingeniería, la tecnología o la energía. Durante algunos minutos en cada estación, las y los escolares conocerán experiencias reales de superación, vocaciones descubiertas, desafíos enfrentados y sueños por cumplir.

La idea es que conozcan otras realidades, se inspiren, se proyecten y confirmen que también pueden ser científicas o ingenieras. Y no solo ellas: también se espera que los niños comprendan que el talento no tiene género, construyendo una visión más equitativa del futuro.

“Sabemos que muchas veces las niñas no eligen carreras STEAM porque no tienen modelos cercanos o sienten que ese mundo no es para ellas. “Experiencia Encuentros” de Educa Sostenible – STEAM quiere contribuir a cambiar esta creencia, creando un espacio seguro, empático y estimulante donde puedan verse reflejadas en jóvenes mujeres reales. Es una metodología potente, que promueve no solo el aprendizaje, sino también la autoconfianza y la motivación”, explica Jessica Miranda, Jefa de la Oficina de Educación y Género de la Agencia de Sostenibilidad Energética.

Inspirada en el concepto de citas rápidas corporativas, “Experiencia Encuentros” adapta esta dinámica a un formato cercano en el que estudiantes interactúan con distintas mentoras en rondas breves pero significativas. En cada estación, una joven mujer ligada a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las artes o carreras humanistas relacionadas con la energía y a las matemáticas, estará disponible para interactuar con un o una estudiante. Tras la conversación, los y las participantes cambian de estación, completando un circuito que finaliza con una actividad grupal que recoge sus impresiones y reflexiona acerca de la temática.

Este enfoque no solo espera mantener una alta motivación, sino que permite visibilizar la diversidad de caminos dentro del mundo STEAM y vincularlos con desafíos reales como la transición energética, el cambio climático y el desarrollo sostenible.

GÉNERO Y STEAM

Según la “Tercera Radiografía de Género” del Ministerio de Ciencia, solo el 8% de los titulados en áreas STEM en Chile son mujeres, frente al 16% del promedio de países más desarrollados (OCDE). Más preocupante aún: apenas una de cada tres personas que hacen investigación en el país es mujer. Esta realidad hace urgente un cambio y todo indica que es importante comenzar en la etapa escolar.

En energía el panorama no mejora mucho. De acuerdo al Estudio Brechas de Género y Derechos Humanos en el sector energético del Ministerio de Energía (2024) sólo el 23% de las personas que trabajan en el sector son mujeres.

“Experiencia Encuentros” se enmarca en los esfuerzos de Educa Sostenible por incorporar el enfoque de derechos humanos al sistema educativo y pretende impactar profundamente en la autopercepción de estudiantes, ayudándoles a imaginarse como protagonistas del desarrollo científico y energético del país.