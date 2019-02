Experto internacional de Business Analytics habla sobre los desafíos de Chile en la materia

En su visita a Chile, Alex Anglin, Global Principal en Ciberseguridad de SAS, explicó algunas iniciativas que el Gobierno puede desarrollar con un buen uso del Big Data.

A pesar de las críticas y aspectos negativos que el Big Data ha recibido durante los últimos dos años, su buen uso sigue teniendo un impacto positivo para las empresas y organizaciones que sepan aplicar una adecuada analítica de negocios.

Alex Anglin, Global Principal en Ciberseguridad y Business Analytics expert de SAS Institute, piensa que la posibilidad de generar grandes bases de datos, a un bajo costo y de manera muy rápida, claramente tiene dos caras. Hoy en día se puede dar sentido e interpretar esta gran cantidad de información, pero es necesario trabajar en conjunto con otras tecnologías.

“El Big Data por sí solo no tienen ningún sentido, porque no sirve tener tanta información si no voy a hacer algo con ella. Existen desafíos para entender este proceso, pero lo más importante es el tipo de información que organizaciones como el Gobierno recolectan, así como los fines para los que la utilizan”, explicó Anglin.

En este sentido, el experto cree que el Gobierno tiene un rol fundamental que cumplir en mantener la integridad y confidencialidad de los datos que almacena, ya que estos son cruciales para el funcionamiento total de sus operaciones, como por ejemplo la recolección de impuestos.

Otro insight que Chile puede obtener a partir de la analítica es “sacar ideas de como relacionarse o trabajar de mejor manera con el sector privado. Lo mejor que pueden hacer es saber con qué empresas alinearse, seleccionando aquellas que sean críticas para el desarrollo del sistema”.

Ciberseguridad e implementación de nuevas tecnologías

A pesar de los grandes avances en desarrollo de Big Data que se han visto en Chile, la ciberseguridad es una materia que está en deuda. “El Gobierno (de Chile) debe tomar en cuenta que este es un problema a nivel internacional, razón por la que es urgente legislar y regular todos estos asuntos”, comentó el analista.

De todas maneras, la evaluación de SAS hacia el país sigue siendo positiva ya que “está claro que para la administración actual la innovación es algo muy importante”. Este hecho es algo clave a la hora de implementar tecnologías, como es el caso de la ciberseguridad.

Los desafíos hacia el futuro tienen que ver con la relación que el Gobierno tenga con el sector privado, situación propia de cada país.

“Creo que lo que es necesario es establecer alianzas entre las empresas y la administración del país, entiendo que las personas que toman las decisiones están muy motivadas por implementar nuevas tecnologías. Chile es un país donde la innovación es algo muy importante y eso es clave a la hora de implementar tecnologías”, concluyó Anglin.