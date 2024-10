Fundación Movilízate y SENDA Tarapacá celebran hito en recuperación e integración de participante del programa VAIS

Un emotivo momento vivió iquiqueño en compañía de su familia, luego de participar en la ceremonia de egreso del programa de la Vivienda de Apoyo a la Integración Social (Vais) que SENDA Tarapacá ejecuta junto a la Fundación Movilízate en la región.

Durante la actividad, el egresado del programa, quien permaneció aproximadamente un año en la residencia tras finalizar su proceso recuperación, mostró su agradecimiento por el apoyo y las herramientas que recibió para lograr una vida autónoma. “Para mí fue un proceso difícil con altos y bajos, habían días que me costaban, pero quise salir adelante, soy una persona perseverante, busqué mi autonomía, quería estar bien con mi familia, ya que he recibido todo su apoyo. Voy a seguir cuidándome, quiero disfrutar a mis seres queridos, sobre todo a mi nieta, pero son cosas que van paso a paso, ya no siento que sean tan difíciles porque ahora tengo herramientas que me entregaron en Templanza y aquí en la vivienda”.

En la ocasión, la directora regional de SENDA Tarapacá, Alejandra Zúñiga, valoró el esfuerzo y compromiso del recién egresado por enfrentar esta oportunidad y consolidar su recuperación, “a veces nos proponemos metas, y en el camino nos encontramos con obstáculos, pero lo importante es perseverar y lograr alcanzarlas. Nuestra misión no termina con el tratamiento, acompañamos a las personas en su integración en la comunidad. Contamos con viviendas transitorias, con espacios para vincularlos con fuentes laborales, con beneficios sociales y acceso a la salud, para que puedan recuperar la autonomía en sus vidas”.

En tanto, la encargada de proyectos de Fundación Movilízate, Constanza Vergara, sostuvo que “Hoy es un día muy especial para todos en Fundación Movilízate, ya que celebramos un gran hito, el egreso exitoso de nuestro participante del programa de vivienda de apoyo a la integración social. Este logro representa no solo el final de un proceso, sino el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades y esperanza. Cada paso dado, cada esfuerzo realizado, nos recuerda que el trabajo que hacemos tiene un impacto profundo en la vida de las personas, ayudándoles a construir un futuro más digno y lleno de posibilidades. Nos llena de orgullo ver cómo los sueños comienzan a hacerse realidad, y agradecemos de corazón a todos quienes hicieron esto posible.

Vais

Vais son viviendas transitorias, destinada a las personas, que han superado las etapas de su proceso de tratamiento y que carecen de un soporte familiar o de un espacio de convivencia adecuado para llevar adelante su proyecto de vida. La estadía en la vivienda es transitoria tiene un tiempo mínimo de tres meses y máximo de 18 meses, dependiendo del objetivo que la personas se planteen al ingresar. Este dispositivo cuenta con profesionales que apoyan, orientan y acompañan en el itinerario de las personas que viven allí, la idea es entregar herramientas en distintas áreas de convivencia, relaciones sociales y familiares, salud y autocuidados, socio laboral, ocio y tiempo libre, gestión y organización personal y habitabilidad.