Fundación Wayanay impulsa la conservación ambiental con exitoso seminario sobre biodiversidad en Tarapacá

La Fundación Wayanay, organización sin fines de lucro comprometida con la protección y conservación de la fauna silvestre y el medio ambiente en la región de Tarapacá, realizó con éxito el seminario «Protegiendo la Biodiversidad: Conservación y Gestión Ambiental para un Tarapacá Sostenible».

Este evento reunió a destacados actores del sector público, privado y la comunidad, quienes compartieron experiencias y conocimientos en torno a la preservación de la biodiversidad local.

Francisco Allendes, director de la Fundación Wayanay, dio inicio al evento destacando que “este seminario es una oportunidad para trabajar, conjuntamente, en la construcción de soluciones sostenibles que permitan proteger nuestro patrimonio natural. La participación activa de todos los sectores es esencial para lograrlo”.

El objetivo principal del seminario fue debatir sobre los impactos ambientales que afectan a las especies nativas de la región, abordando temas clave como la contaminación lumínica, la pérdida de hábitat y la interacción con actividades humanas. Durante la jornada, se generaron propuestas colaborativas orientadas a proteger y conservar la biodiversidad de Tarapacá.

Entre los temas destacados, los expertos abordaron el impacto de la contaminación lumínica en aves marinas y las soluciones implementadas por el sector privado, estrategias colaborativas para la conservación biocultural de especies amenazadas, innovaciones en la gestión sostenible de recursos naturales en Tarapacá, entre otros.

Dentro de los participantes como ponentes estuvieron; Fundación Gaviotín Chico, el SAG, Unap, profesionales de la seremi de Medio Ambiente, el co – laboratorio ECOS de la pontificia Universidad Católica de Chile, Conaf, y las compañías mineras Teck y Cordillera, donde además, participaron como público, diferentes actores sociales, como asociaciones de pescadores de caletas, entre otros.

Exequiel Yañez, presidente del sindicato de buzos, mariscadores y pescadores artesanales de caleta Chanavaya, quien escuchó a los exponentes, agradeció la instancia y destacó este tipo de oportunidades de aprender y que existe un trabajo con la fundación en el rescate de golondrinas y otras especies. “Tenemos varias iniciativas para trabajar con ellos, otras veces ya hemos encontrado estos pajaritos y los dejamos en Patache. La comunidad de la caleta está consciente y esto permite saber más”.

Por su parte, Catalina Necochea, gerente de Conservación, acting, para Teck Latinoamérica, manifestó que “esto representa primero una oportunidad para nosotros para poder dar a conocer algunas iniciativas que tenemos en materia de biodiversidad y también cómo hemos trabajado conjuntamente con las comunidades para gestionar esas iniciativas de biodiversidad, lo que al final le entrega un valor fundamental para el éxito y también para la sustentabilidad de los resultados a futuro”.

Necochea, agregó que para la compañía el tema medioambiental es un pilar fundamental de la estrategia de sustentabilidad, pero lo medioambiental no tiene sentido si no es justamente con el lado social o comunitario, donde el relacionamiento con las comunidades es absolutamente relevante y por lo mismo para Teck es súper importante conocer el entorno a partir de cómo las comunidades también lo ven, cómo lo conciben y cuáles son sus objetivos.

CENTRO DE RESCATE

Uno de los principales proyectos que tiene fundación Wayanay es la protección de la Golondrina de Mar Negra, y desde febrero de 2024 opera un centro de rescate de aves marinas, ubicado en el terminal marítimo Patache, destinado a la mantención y recuperación de especímenes de la fauna silvestre, afectados por actividades antrópicas. Con ello la fundación busca contribuir a preservar especies en categoría de conservación y promover la concientización sobre la importancia de la conservación en nuestra región.

“Tenemos como socios a minera Cordillera y SQM y en el fondo, lo que estamos tratando de hacer, no solamente, implementar este centro para cumplir compromisos ambientales, sino que integrar al mundo público – privado, de tal manera de trabajar en conjunto, incluso con organizaciones no gubernamentales y en el fondo, no es solo proteger esta especie, sino que en el futuro que cambie su categoría”, comentó Francisco Allendes.

Por su parte, Brian Álvarez jefe de sustentabilidad de compañía minera Cordillera, estuvo a cargo de exponer sobre “Protección de la Biodiversidad y su valor social”, destacando que Cordillera es uno de los colaboradores en la Construcción del centro de rescate. “Nosotros tenemos compromisos voluntarios que están asociado a una resolución de calificación ambiental, y entre esos compromisos está trabajar con un centro de rescate para poder proteger y liberar exitosamente a las golondrinas de mar en el territorio. Es por eso que junto a la Fundación Wayanay y a SQM hemos construido este centro, el cual es un proyecto muy bonito que nos costó harto llegar a tenerlo y que, además, ha sido un aporte a la región, respecto a la protección de esta ave”, dijo Álvarez.

Cabe reiterar que, la fundación Wayanay tiene como propósito el promover la conservación de la fauna silvestre y la biodiversidad en Tarapacá, llevando adelante iniciativas como la protección de la Golondrina de Mar Negra y la operación de su Centro de Rescate de Aves Marinas, Educación Ambiental, entre otras acciones.