Gobierno recupera 24 hectáreas fiscales en el sector Alto

Los Verdes para el Plan de Emergencia Habitacional Terreno ha sido declarado apto para la construcción de viviendas sociales y estaba siendo demarcado y vendido por lotes por ocupantes ilegales, por lo que se requería de la intervención urgente del Estado.

Esta mañana el equipo de fiscalización de la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá junto a una cuadrilla de trabajadores y funcionarios de Carabineros, llegaron hasta el sector Alto Los Verdes, cerca de Iquique, para recuperar 24 hectáreas de terreno fiscal que había sido ocupado ilegalmente.

Dicho suelo ha sido declarado apto para la construcción de viviendas sociales pero estaba siendo demarcado para ser vendido de manera ilícita a las personas que, necesitando con urgencia de un techo, caían en la trampa y lo adquirían, pensando en vano que luego podrían inscribirlo como propio en el Conservador de Bienes Raíces.

El operativo que fue supervigilado por la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, contó con maquinaria pesada que permitió retirar cierres perimetrales y desactivar 28 lotes de 425 metros cuadrados, donde ya se habían levantado algunas segundas viviendas que estaban a la espera de ser habitadas.

“Nuestro compromiso es con las familias de Chile y no aceptaremos que loteadores brujos jueguen con la necesidad de vivienda de las personas. Cabe mencionar que este terreno es parte del banco de suelo que estamos disponiendo al MINVU para el Plan de Emergencia Habitacional, por lo que la recuperación de más de 20 hectáreas en este operativo será destinada para la construcción de casas propias y dignas y no para la estafa”, señaló la ministra.

Desde que el presidente Gabriel Boric entregó la tarea de reducir en un 40% el déficit habitacional en Chile, lo que se traduce en la construcción de 260 mil viviendas en todo el territorio nacional, Bienes Nacionales se ha mantenido en constante trabajo y articulación con el Ministerio de Vivienda para disponer de terrenos fiscales para el Plan de Emergencia Habitacional.

Los suelos, como ha dicho el ministro Carlos Montes, se han encarecido por lo que las transferencias gratuitas a Serviu resultan fundamentales. Durante el presente Gobierno, el Ministerio de Bienes Nacionales ha transferido 175 hectáreas para el Plan de Emergencia Habitacional a nivel nacional, de las cuales 26 corresponden a la región de Tarapacá. Pero, además, está en proceso de transferir otras 400 hectáreas, lo que significará que ese patrimonio que nos pertenece a todas y todos, que es del Fisco, será efectivamente habitado con más dignidad por las chilenas y chilenos.

Ayer, la ministra Sandoval y el ministro Montes celebraban juntos que se alcanzaron más de 100 mil viviendas sociales terminadas en el Gobierno Informa que se emite desde La Moneda.

En línea con aquello y sobre el desalojo en el sector Alto Los Verdes, el seremi de Bienes Nacionales, Osvaldo Ardiles, destacó que “este tipo de acciones se hacen cargo de las necesidades habitacionales de la región y además aportan al crecimiento ordenado de Iquique hacia el sector sur”.

Previo a esta recuperación, la Unidad de Asentamientos Precarios del Serviu y el equipo de fiscalización de la Seremi de Tarapacá, realizó un catastro de los moradores colindantes al lugar que fue desalojado. Las familias que estaban ya asentadas allí no fueron tocadas; se les entregará una solución habitacional alternativa y definitiva. “Sabemos distinguir la criminalidad de la necesidad, y sabemos también que no todas las familias están en las mismas condiciones. Por eso el compromiso de nuestro ministerio fue no tocar a toda esta gente. Las notificamos y las citamos en nuestras oficinas para buscar la solución más adecuada para cada uno de los casos”, expresó el seremi Osvaldo Ardiles.

En el inmueble que fue intervenido hoy, se instalaron, además, dos señaléticas que indican en letras grandes que se trata de terrenos fiscales y que ocuparlos ilegalmente trae consigo acciones civiles y penales. “Hay una prioridad de parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que ha sido liderada por el Ministerio de Bienes Nacionales, respecto a recuperar terrenos públicos para necesidades públicas. En nuestro país tenemos una emergencia habitacional en la que hemos trabajado con mucho compromiso y mucha fuerza. Nos dijeron que no iba a ser posible y ya llevamos 100.000 viviendas construidas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es recuperar esos terrenos que fueron, loteados irregularmente, donde el Estado tiene, no solamente el derecho, sino el deber de poder poner orden en el territorio”, concluyó el Delegado Presidencial Regional de Tarapacá, Daniel Quinteros.