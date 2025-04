Inés Aguayo es la Nueva Ganadora del XVI Festival de la Voz Femenina «Elena Caffarena» 2025

Al ritmo de “Regresa” de Eva Ayllón, Inés Aguayo Flores de 64 años, se convirtió en la ganadora de la 16° versión del Festival de la Voz Femenina “Elena Caffarena”, actividad organizada por la Municipalidad de Iquique, que busca resaltar el talento artístico de nuestras vecinas y, a la vez, rendir homenaje a la iquiqueña abogada y activista por los Derechos de la Mujer más trascendente del siglo XX en Chile.

“Es hermoso soñar y ver que los sueños se cumplen. Yo me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero a lo mejor este era mi momento. Quienes cantan cocinando, haciendo el aseo, preséntense en este Festival, ya que no hay edad para cumplir los sueños”, manifestó la ganadora del certamen tras obtener el reconocimiento.

En esta versión 2025, al igual que en años anteriores, el proceso contó con tres audiciones en distintos barrios de la capital regional y a ellas acudieron 51 participantes de las cuales 10 llegaron a la Semifinal del Viernes 4 y, de ellas, 5 pasaron a la Gran Final del Sábado 5.

Ambas jornadas se realizaron en la Plaza 21 de Mayo ante un gran marco de público y, en ellas, los premios fueron entregados por el alcalde Mauricio Soria Macchiavello y los concejales Domingo Campodónico Saluzzi, Washington Santos Aros, Martín Lonza Munizaga, Néstor Jofré Cáceres, Roxana Vigueras Cherres y Carolina Valdés Díaz, quienes destacaron el nivel de las competidoras y el duro trabajo que tuvo el jurado para elegir a las ganadoras.

“Con esta actividad buscamos dar un espacio a las mujeres de nuestra comuna que, más allá de sus actividades cotidianas, tienen un talento vocal que merece ser dado a conocer, en un escenario de primer nivel y ante un gran marco de público”, explica el jefe comunal.

La noche final, además, estuvo coronada por la presentación de la artista nacional Paula Rivas, reconocida cantante y compositora de música tropical, considerada como la voz femenina de la cumbia romántica en Chile, que hizo bailar a las más de tres mil personas que llegaron hasta el escenario de la Plaza 21 de Mayo.

Premios

Este 2025, las participantes que llegaron a la etapa de Semifinal pero no quedaron entre las 3 mejores, obtuvieron un estímulo de $100.000. En tanto, el tercer lugar del certamen, obtuvo un premio de $1.000.000; el segundo recibió $1.500.000; y, el primero, $2.000.000.