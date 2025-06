Iquique premio a los campeones del Tour Mundial de Bodyboard

Luego de siete días de dura competencia en Playa Bellavista, concluyó el “Iquique Bodyboard Pro 2025”, competencia que reunió a 120 deportistas provenientes de 16 países del mundo, quienes buscaron mejorar su puntuación en el ranking planetario de la disciplina disputando este evento organizado por la International Bodyboarding Corporation (IBC) con apoyo de la Municipalidad de Iquique.

La primera en festejar el triunfo fue Alexandra Rinder de Austria, logrando un promedio de 13.75 puntos, imponiéndose en una difícil definición ante la sorpresa del campeonato, la antofagastina de 15 años Constanza Soto.

“Tuve que pasar por muchas cosas para obtener este resultado. Me siento muy feliz de haberlo logrado acá en Iquique porque conozco mucho estas olas y me siento cómoda. Solo me queda agradecer a la organización y al alcalde que siempre nos apoya realizando estas competencias y estoy muy contenta por todo el evento”, manifestó la campeona tras subir al podio y obtener un cheque de 6 mil dólares por su primer lugar.

En tanto, la serie de varones fue ganada por Armide Soliveres de Islas Canarias quien disputó la final ante el experimentado Uri Valadao de Brasil, ponderando 16.50 puntos.

“Fue un Mundial importante para mí. Me encanta Iquique, llegué con muchas expectativas y todas fueron cumplidas. Me siento cómodo en esta ciudad y volveremos a estar aquí el próximo año, ya que el alcalde Soria nos confirmó que el 2026 también el Municipio apoyará al tour mundial, así que aquí estaremos”, expresó el campeón masculino, quien recibió el mismo premio monetario que su par femenino.

En cuanto a los deportistas chilenos, los mejores bodyboarders fueron el iquiqueño Agustín Figueroa y el ariqueño Moisés Silva, que lograron clasificar a los cuartos de final, demostrando el alto nivel del bodyboard nacional.

“Estamos muy contentos por tener en Iquique a los mejores riders del planeta. Como es tradición, desde el Municipio costeamos la inscripción de los representantes locales, en esta ocasión, a 30, quienes lo dieron todo en nuestras olas. Además, nos enorgullece anunciar que ya pensamos en el Tour Mundial Bellavista 2026, por lo que queremos replicar este apoyo el próximo año. Aprovecho de dejar como tarea para los organizadores que equiparen los premios en dinero para hombres y mujeres en las próximas fechas del Circuito Mundial, tal y como lo hacemos en Iquique desde 2018”, dijo el alcalde Mauricio Soria Macchivello, quien entregó los reconocimientos en la ceremonia final.

“Iquique es pionero en la igualdad de premios gracias a lo que estableció el alcalde y ahora vamos a ver cómo nosotros, desde la organización, podemos realizarlo en los próximos campeonatos. En cuanto a este Tour Mundial, solo nos queda agradecer a la Municipalidad y su Corporación de Deportes por la logística y todo lo que se invirtió para poder desarrollar de buena manera este evento”, comentó el Tour Manager de la IBC, Daniel Hernández, tras la misión que le dejó el jefe comunal iquiqueño.

SIGUE LA COMPETENCIA EN PLAYA BELLAVISTA

Si bien finalizaron las categorías Open Varones y Damas, la fiesta mundialera del bodyboard continúa en la Punta 2, pues ahora es el turno de la serie Junior Masculina, que repartirá 3 mil dólares.

El martes 24 de junio, a las 12:00 horas, se cierran las inscripciones presenciales en El Morro para dar inicio al certamen el miércoles 25, en donde se espera que más de 100 riders dominen las olas iquiqueñas.