ITI se convierte en puerta de entrada a Chile de buque ONE Sphere

Buque transfirió más de 1.600 contenedores durante su primera recalada en Chile y tiñó de magenta el puerto de Iquique.

Iquique Terminal Internacional (ITI) recibió por primera vez la nave portacontenedores ONE Sphere, que contribuye a consolidar la conexión directa de Iquique con Asia. A la ceremonia de recalada inaugural concurrieron autoridades, clientes y ejecutivos de la naviera Ocean Network Express (ONE).

“Nos sentimos orgullosos de recibir este buque de última generación, que nos permite cumplir dos hitos importantes: ser el primer puerto en Chile donde recala la nave y realizar pruebas con nuestra nueva grúa Gottwald ESP.10 Konecranes, lo que nos dará la posibilidad de incrementar los rendimientos. La llegada de este buque es una forma concreta de cómo ITI aporta a la economía regional y al desarrollo del puerto de Iquique”, subrayó el gerente general de ITI, Rodrigo Pommiez.

Por su lado, Edwin Escobar, presidente de ONE en Chile, precisó que con la nave ONE Sphere están apoyando el comercio exterior del país. “Estamos felices de estar en Iquique en un mes tan especial para la ciudad por la celebración de las Glorias Navales. Con la llegada de ONE Sphere estamos apoyando el comercio exterior del país, con una conexión directa desde Asia y algunos de los mercados más importantes del mundo”.

El buque mide 335 metros de eslora y 51 metros de manga, con capacidad para 13.828 TEU, también cuenta con cerca de 1.700 conexiones para contenedores refrigerados y tecnologías sostenibles que permiten la reducción del consumo de combustible. Es el tercer portacontenedores de un pedido de cinco naves encargadas por la naviera japonesa al astillero HD Hyundai Heavy Industries, fue entregado recién en marzo pasado.

En la ceremonia se entregó un reconocimiento al capitán de la nave Konstantin Byelov. También, se realizó un recorrido para conocer las instalaciones de la nave.