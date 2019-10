Juliet Lima y Arturo de los Ríos presentan hilarante stand up sobre parejas en San Ginés

Con un éxito arrollador, la comedia multicultural “Cómo vivir en pareja y no morir en el intento” llega a Chile luego de ocho meses de funciones sold out en Estados Unidos.

La pareja venezolana compuesta por Juliet Lima y Arturo de los Ríos, estrenaron esta obra de teatro, estilo stand up comedy, el 14 de febrero de este año, ocasión en la que se conmemora el Día de los Enamorados. Desde esa fecha hasta ahora, la comedia “Cómo vivir en pareja y no morir en el intento” se ha transformado en un éxito de taquilla, con funciones sold out todas las semanas. En nuestro país, los comediantes realizarán una presentación única en el Centro Cultural San Ginés, el próximo 19 de noviembre. Entradas a la venta a través del sistema Passline.

“Se trata de una guía práctica para vivir en pareja, donde contamos cómo ha sido nuestro proceso de adaptación en los EE.UU. como pareja, como migrantes y conviviendo con dos niñas adolescentes. Cada uno tiene una hija de un matrimonio anterior, y en este stand up vamos dando las herramientas que nosotros hemos utilizado, a modo trivial y jocoso, por cierto, sin embargo las personas no sólo van a divertirse, sino que además tienen las respuestas que están buscando para su relación de pareja”, explica Arturo de los Ríos.

Este stand up es una obra multicultural que puede disfrutar todo el público de habla hispana y en este sentido, el actor señala que “no nos enfocamos en coloquialismos, sino que hablamos muy en general sobre lo que son las relaciones de pareja y cómo desde el humor pueden salir airosos”.

Y tanto ha sido el éxito, que están por sacar “La guía práctica para vivir en pareja y no morir en el intento” versión libro y además, dentro de los próximos días van a realizar el primer taller vivencial. “Llegó la hora de poner en práctica lo aprendido y este es un nuevo reto, porque es algo privado sólo para 30 parejas; lo haremos de forma lúdica, pero con el objetivo de que se lleven un aprendizaje a sus casas”, enfatiza.

“Cómo vivir en pareja y no morir en el intento” se ha presentado en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Houston, Dallas, Atlanta, Orlando y Miami con éxito absoluto y llega para realizar una única presentación en el Centro Cultural San Ginés, el próximo sábado 19 de noviembre a las 21:00 horas. Tickets a la venta a través de Passline.