Lanzan Cualiffy, la primera startup chilena que busca erradicar las mentiras en los curriculums de los postulantes 

Tras meses de marcha blanca, la startup chilena que se enfoca en la transparencia de los procesos laborales, ya cuenta con cerca de 5.000 descargas del certificado.

“La verificación es un elemento clave, es necesario tener toda la información para poder tomar la decisión correcta”, indicó Andrés Rosenkranz, CEO de Cualiffy.

Existe un alto porcentaje de gente que miente en su CV (85%). Como consecuencia, una mala contratación derivada de un currículum falso puede generar muchos inconvenientes a los empleadores, e incluso llevar a la quiebra a las empresas. De hecho, las microempresas representan un 52,47% de los casos de quiebra totales en Chile.

Para dar respuesta a esta situación, se acaba de lanzar en Chile la startup Cualiffy, cuya plataforma permite emitir un certificado laboral que (a través de tecnología) reúne en un solo documento toda la información que los empleadores desean saber del postulante. Esto a partir de fuentes fidedignas, tales como la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el Historial de Juicios Laborales, el Servicio de Impuestos Internos (SII), los antecedentes e historia del conductor y el historial de causas en la DPP. Asimismo, se puede ver el registro de los últimos 25 años de experiencias laborales del candidato, ya sea en los empleos en los que estuvo bajo contrato o donde haya emitido boletas de honorarios. De esta manera, se evita la omisión de algún trabajo anterior, en el que se haya salido de mala manera y que se quiera ocultar al posible nuevo empleador.

Esta herramienta está orientada a los empleadores que buscan mayor transparencia en la contratación, solicitando a los postulantes obtener el certificado. De esta manera, estos pueden sacar el documento a través de su clave única, para adjuntarlo a su currículum y presentarlo en los procesos laborales que quieran, lo que les dará una ventaja en cuanto a transparencia frente a los otros candidatos.

Este proyecto fue ideado por Andrés Rosenkranz, CEO de Cualiffy, quien a través de su larga experiencia como emprendedor conoció en carne propia los dolores que afectan a las empresas en cuanto a la rotación de personal y al efecto que puede producir una mala contratación en una empresa.

“Entendemos la transparencia en la información como algo clave a la hora de empezar una nueva relación laboral, sobre todo hablando de la experiencia real que ha tenido el candidato. De esa forma, la relación entre ambas partes inicia de manera sólida, y la empresa se asegura de estar tomando una correcta decisión en la contratación, al contar con toda la información disponible”, señala Andrés Rosenkranz, CEO de Cualiffy.

De esta manera, se pueden evitar consecuencias económicas, reputacionales y de productividad graves, que puedan afectar a una organización debido a una mala contratación.

“La verificación es el elemento central, pues tal como se aplica en otros procesos como el chequeo previo a la compra de un auto o en una evaluación crediticia hecha por un banco, es necesario tener toda la información para poder tomar la decisión correcta”, señala Andres Rosenkranz, CEO de Cualiffy.

Prevención antes que control de daños

Existen casos representativos en los que malas contrataciones afectan de manera irreparable a una institución. Uno de ellos es el de los dos funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que fueron detenidos por su participación en el megaincendio de Valparaíso a inicios de año. En este caso, la propia directora Directora Ejecutiva, Aída Baldini, señaló que ambos detenidos aprobaron las pruebas psicológicas que realiza la institución, como uno de los requisitos para trabajar en la institución, sin embargo, reconoció que “algunos sistemas siguen siendo vulnerables”.

Este tipo de casos deja en evidencia la necesidad de contar con mayores estándares de verificación en la contratación de personal. Para ello, Cualiffy busca prevenir antes que sufrir las consecuencias que una mala contratación puede acarrear.

“Buscamos apoyar no sólo a empresas que buscan consolidar sus equipos, sino también a individuos que requieren contratar servicios para sus hogares, como asesoras del hogar o cuidadores. Es necesario conocer bien a quién dejarás entrar a tu hogar o a tu lugar de trabajo”, señaló Andrés Rosenkranz, CEO de Cualiffy.

Marcha blanca y recepción de los usuarios

El inicio de las operaciones ha sido positivo y ya cuentan con cerca de 5.000 descargas. Tanto empresas como postulantes han agradecido que, por un lado, se empareje la cancha ante la gran cantidad de currículums adulterados que dejan en desventaja a las personas honestas, y por otro, que se facilite a las empresas la información para tomar decisiones informadas para evitar cerrar un contrato que resulte una mala contratación.

“Una empresaria nos contó que una trabajadora administrativa durante un año hizo robo hormiga por más de 10 millones de pesos, hasta que finalmente la descubrió y la despidió. Probablemente esa persona jamás va a poner que trabajó en esa empresa en su próxima búsqueda laboral. Por eso, con Cualiffy podrás ver el registro de experiencias laborales del candidato, lo que permite que el filtro para la contratación sea mucho más estricto y haya mayores posibilidades de éxito”, señaló Rosenkranz.

De igual manera, se recomienda que las empresas no se comuniquen precisamente con la referencia que aparece en el currículum, si no, que contacten a alguna antigua empresa del postulante, que pueden obtener desde el certificado de Cualiffy, para así verificar realmente si tiene o no las aptitudes, o si salió en buenos términos de su antiguo trabajo. “Por lo general la referencia es el amigo/a del antiguo trabajo, quien claramente no hablará mal de la persona que estás por contratar”, finalizó Andrés Rosenkranz, CEO de Cualiffy.