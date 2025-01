Luces y sombras del Chile 2024 

Haciendo la revisión del año 2024, distingo una marca profunda que quedará grabada en la memoria colectiva de Chile y espero que no pase al olvido. Hemos sido testigos de escándalos que agrietaron aún más la desconfianza hacia las instituciones y acrecentaron las tensiones en la convivencia social.

Lo anterior, nos conduce a desafíos que ponen a prueba la esencia democrática del país y que a poco de terminar el año no hemos logrado darle solución. Por más que algunos sectores intentan mirar hacia el futuro de manera colectiva y equitativa, hay otros que ponen el pie en el freno para mantener las cosas tal como están a través de discursos que buscan romper la opción de diálogo y que sólo contribuyen a una mayor polarización.

En el ámbito de los derechos humanos, el país no logra cerrar las consecuencias del estallido social y las antiguas costras de la dictadura se abren cada septiembre evidenciando que la falta de justicia es una herida que no cicatriza. Pero esa preocupación no sólo se manifiesta desde la violencia estatal. También hay brechas significativas en vivienda, salud y educación, que se acrecientan con los años.

Sin más, en materia de salud, este año sufrimos un asalto a mano armada desde las Isapre y los políticos que se arrodillaron sin miramientos para legislar perdonazos en deudas y cobros excesivos, cuyos costos los terminó pagando nuevamente la población, mientras los magnates siguen tranquilos en su mundo de lujo.

Es ahí donde se evidencia la desigualdad estructural que afecta a millones de chilenos y que no responde a lo que se espera de un estado que debería considerar la democracia como un compromiso permanente con la dignidad y justicia social.

Por otra parte, el escándalo en el poder judicial fue otro capítulo que se escribió con letras de vergüenza este año. Actos de evidente corrupción que pusieron en jaque la confianza ciudadana hacia una institución medianamente respetable que hizo gala del tráfico de influencias como una práctica normalizada para fines particulares, situación que afectó de manera transversal a toda la clase política, perdiendo totalmente el rumbo ético de la Nación.

Acá me quiero detener unos segundos y dar todo el mérito al periodismo que se atrevió a investigar y denunciar estas canalladas y transparentar el óxido que corroe a nuestro sistema institucional. En eso los periodistas que creemos en la información independiente y democrática no descansaremos, cada uno desde sus propias tribunas.

A pesar de todo lo anterior, también encontramos algunas y algunos líderes de opinión que entienden la necesidad de replantear los discursos y las reflexiones abogando por el respeto mutuo y el compromiso con la verdad.

Finalmente, ese es el llamado para poder construir una sociedad más fraterna que comience desde una educación equitativa, cuya calidad se refleje desde los primeros años y genere cambios concretos en futuros ciudadanos para la paz.

Es un camino largo, es cierto, pero mejor es empezar a recorrerlo ahora que esperar a que otros lo hagan. Todos podemos aportar a un país próspero, donde trabajemos como aliados y no desde la desconfianza. El 2024 deja experiencias difíciles, pero las mismas me llevan al convencimiento que la reflexión personal y el esfuerzo colectivo son las herramientas para avanzar por un camino mejor.

Ignacio Paz Palma

Periodista y docente U. Central