Más de 11 mil postulaciones se efectuaron a través del sistema de Admisión Escolar

Un total de 11.315 postulaciones a través de www.sistemadeadmisionescolar.cl han efectuado los apoderados de la región de Tarapacá, informó el seremi de Educación Natan Olivos.

El seremi, junto al Director de JUNJI, Mauricio Prieto y la Directora de INTEGRA, Yocelin Sanhueza, acompañaron a una familia del Jardín Infantil Florcita del Desierto de Iquique a efectuar el trámite de postulación a través de la plataforma on line del sistema de Admisión Escolar del MINEDUC.

“Estamos ingresando a la última semana de postulación y por eso queremos recordar que este 10 de septiembre se acaba la primera etapa del sistema de Admisión Escolar, por ello, decirle a los apoderados que este es un buen momento para hacer la postulación, para no hacerlo apurado o en los últimos días. Es una decisión muy importante la de postular a nuestros niños y niñas, por lo tanto, el llamado para los apoderados es que hagan las postulaciones con el suficiente tiempo. En Tarapacá ya estamos alrededor del 73% de las postulaciones esperadas y tenemos más de 11 mil postulaciones realizadas en nuestra región”, expresó el seremi Olivos.

La Directora Regional de INTEGRA, Yocelin Sanhueza comentó que cada establecimiento tiene apoyo para efectuar las postulaciones: “Dentro de nuestros jardines infantiles tenemos puntos disponibles, nuestras directoras, agentes educativos y asistentes administrativos están capacitados para poder ayudar en este proceso a la familia y con internet en línea. Es importante revisar los proyectos educativos y los reglamentos internos de convivencia porque al momento de decir acepto yo estoy adscribiendo a lo que me indica el colegio”, comentó.

Mauricio Prieto, Director Regional de JUNJI reiteró el apoyo de Atención Ciudadana: “Recordar que JUNJI cuenta con un sistema de Atención Ciudadana que apoya a los padres a postular a sus hijos en la oficina de JUNJI ubicado en Wilson con Baquedano. Llamo a los apoderados a apoyarse también en sus directoras y educadoras para realizar las postulaciones que son hasta las 6 de la tarde del 10 de septiembre”, acotó.

Enid Martínez, postuló a su hijo al jardín infantil: “Fue súper fácil, no vi ninguna complicación. No es necesaria mucha ayuda porque dan el paso a paso y da todo bien claro, no es complicado”, explicó.

El proceso de postulación se efectúa ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl donde el apoderado deberá registrarse e ingresar los datos del postulante, posteriormente deberá revisar los colegios de su interés y agregarlos a la lista de postulación para luego ordenarlos según su preferencia y finalmente enviar la postulación.

El seremi también recordó que existen Puntos de Postulación en la Secreduc (Zegers 159, Iquique), Telecentro (Los Tamarugos con Santa Rosa a un costado del Cecof de La Tortuga, Alto Hospicio) y Gobernación Provincial del Tamarugal (Tamarugal 180, Pozo Almonte)

Olivos dijo que los resultados estarán disponibles en la plataforma web el día 29 de octubre, donde los apoderados podrán aceptar o rechazar el establecimiento asignado. En caso de rechazo, se abre una Etapa Complementaria de postulación a partir del 27 de noviembre donde sólo se consideran las vacantes disponibles para esa fecha.