Mineduc cerró primera etapa del proceso de Admisión Escolar con más de 200 mil postulaciones

Con un total de 274.929 postulaciones realizadas culminó el primer periodo de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar. Esta primera etapa -que se desarrolló entre el 30 de agosto y el 1 de octubre-incorporaba para este año nueve regiones al sistema, extendiéndose así a todas las regiones del país con la excepción de la Región Metropolitana.

Los resultados se darán a conocer el lunes 19 de noviembre y estarán disponibles en el sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl. Luego, las familias tendrán una semana -hasta el viernes 23 de noviembre- para decidir si aceptan o no su postulación.

El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, enfatizó la magnitud del desafío y valoró los resultados. “Este año se incorporaron nueve regiones al Sistema de Admisión Escolar, triplicando el universo de postulaciones, lo que nos implicaba un importante desafío como Ministerio. Conocidos los resultados de esta primera etapa, estamos satisfechos con las mejoras hechas a la plataforma y del trabajo realizado por el equipo de Admisión Escolar a lo largo del país para lograr este alcance”.

Además, el subsecretario de la cartera agregó que habrá una segunda etapa de postulaciones al sistema para quienes no queden en algún establecimiento, rechacen su postulación, no utilicen su cupo por diversas razones, o no hayan postulado en esta etapa, entre el lunes 3 y el viernes 7 de diciembre, en el que las familias podrán postular a los cupos que aún se encuentren disponibles en los colegios de estas catorce regiones.

En la primera etapa de este proceso desarrollado el año 2017 se registraron 76.805 postulaciones, en las cinco regiones que participaron del proceso: Tarapacá, Coquimbo, O´Higgins, Los Lagos y Magallanes. Este año, se incorporaron nueve regiones y eso significó que se triplicara el volumen de postulaciones, alcanzando a 274.929 postulaciones, de las 296 mil estimadas.

El proceso se prolongó entre el 30 de agosto y el 1 de octubre en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O´Higgins, Los Lagos y Magallanes, en las que los apoderados postularon a sus hijos a todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados de su preferencia en todos los niveles desde prekínder a cuarto medio.

En tanto, entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre, en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén, las familias postularon a los estudiantes que en 2019 cursarán prekínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio.

Las familias de la recién creada Región del Ñuble postularon como parte de la Región del Biobío.

La Región Metropolitana se incorporará el próximo año al sistema.

SAE en Tarapacá

En la región de Tarapacá se efectuaron 13.568 postulaciones a la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl de 15.280 inscripciones esperadas, lo que representa un 88,8% de las postulaciones proyectadas.

Los niveles que presentaron mayores postulaciones correspondieron a pre kínder con 2.552 inscripciones y 1ro básico con 2.226 postulaciones; en tanto, el nivel con menores tramitaciones correspondió a 4to medio con 104 inscripciones.

“Fue un proceso positivo, ordenado y progresivo. Ahora viene la etapa complementaria de postulación que se desarrollará entre el 3 y el 7 de diciembre. Por ello, las familias que no postularon en la primera etapa que se desarrolló del 30 de agosto al 1 de octubre, podrán participar de este proceso complementario considerando los cupos disponibles para la matrícula escolar 2019”, acotó el seremi de Educación, Natan Olivos.