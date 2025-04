Ministerio de Educación presenta el Plan Nacional Sumo Primero para mejorar aprendizajes de matemática de 1° a 6° básico

Por primera vez, el sistema educativo chileno contará con un catálogo único de textos escolares en esa asignatura, beneficiando a más de 1.300.000 estudiantes y 30.000 docentes.

El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento oficial del Plan de Acompañamiento al texto escolar Sumo Primero, un recurso educativo que por primera vez será distribuido de manera universal a estudiantes de 1º a 6º básico en todos los establecimientos educacionales del país, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes en Matemática.

La presentación se realizó en el Liceo Portal de la comuna de La Cisterna, y contó con la participación del ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la directora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, Salóme Martínez; el profesor japonés Masami Isoda, de la Universidad de Tsukuba, Japón, quien fue el creador de los textos; y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos Espinoza, entre otras autoridades.

El texto Sumo Primero nace del material japonés “Study with your Friends: Mathematics for Elementary School”, desarrollado por la Universidad de Tsukuba, y su adaptación al contexto nacional fue liderada por expertos chilenos en didáctica de la matemática del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ofreciendo un innovador modelo probado internacionalmente para el desarrollo del pensamiento matemático en los primeros años de la trayectoria educativa.

Hoy este texto escolar llega a las escuelas chilenas de la mano del Plan Sumo Primero impulsado por Mineduc, que se basa en la colección de textos “Sumo Primero” que durante este año será distribuida en todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento estatal, beneficiando a más de 1.300.000 estudiantes y 30.000 docentes. Con la distribución de “Sumo Primero”, por primera vez el sistema educativo chileno contará con un catálogo único de textos escolares en ese tramo.

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que “Sumo Primero abre espacio a una revolución cognitiva; estamos frente a una forma distinta de pensar. Este plan junto con alegrarnos nos motiva, porque vemos cómo distintas instituciones -universidades chilenas y extranjeras- trabajan colaborativamente y a diario para avanzar en una educación de calidad. Sumo Primero nos muestra cómo las políticas educativas desarrolladas con mirada de Estado rinden frutos y nos permiten lograr objetivos comunes en beneficio de lo más importante que tenemos, que son los niños y niñas”.

La autoridad del Mineduc añadió que “los resultados del Simce nos indicaron que estamos bien encaminados. Quiero destacar que esta iniciativa se circunscribe a una historia larga, una historia que comienza el 2006, con las primeras aproximaciones entre Chile y Japón, que se va desarrollando a lo largo del tiempo, a través de distintos gobiernos de distintos signos políticos, y que hoy se materializa en esto”.

En tanto, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, señaló que «estos textos tienen años de trabajo y esfuerzo. Son fruto de la colaboración entre el Ministerio de Educación, el Centro de Modelamiento Matemático, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso y el doctor Masami Isoda, de la Universidad de Tsukuba en Japón. Nuestro rol como universidad no es solo aportar con el conocimiento que desarrollamos, sino que también dar estabilidad a los proyectos. Esta iniciativa busca abordar desafíos complejos y persistentes en nuestro país. Tenemos que poner nuestras energías en darle a los niños y las niñas todas las posibilidades para que se conviertan en aquello que quieren ser. Nuestra responsabilidad es contribuir a que logren sus metas”.

Por su parte, Salomé Martínez, directora del Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, sostuvo que el objetivo de este recurso “es formar niñas y niños que aprendan por sí mismos y para sí mismos. Deben ser autónomos en su aprendizaje y también valorar la matemática. Los textos proponen una secuencia de tareas en la que cada una prepara a las y los estudiantes para la siguiente, de modo que algo que aprendieron en 2° básico les sea útil en 4° básico”.

La jornada inició con un espacio de diálogo entre autoridades, el doctor Isoda, docentes y estudiantes, en el que se conocieron experiencias educativas significativas vinculadas al uso del texto “Sumo Primero”. Al concluir el diálogo, el doctor Masami Isoda indicó que “la posibilidad de trabajar en Chile y crear este recurso educativo es un honor, ya que he aprendido del trabajo que se está realizando en el país. (…) La colaboración con Japón comenzó hace más de 20 años y valoro que, por primera vez, esta colaboración se extienda a todo Chile con un carácter nacional”.

Plan Nacional Sumo Primero

Para potenciar el uso de los textos escolares como herramienta clave de mejora, el Mineduc, con apoyo del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, fortalecerá el acompañamiento a equipos directivos y docentes. Este año, se desarrollarán:

68 talleres a nivel nacional (al menos 4 por región), que convocarán a cerca de 2 mil docentes, entre abril y noviembre con foco en la difusión y apropiación de la estrategia didáctica de los textos Sumo Primero.

Webinars para las familias, buscando intensificar los apoyos para el aprendizaje de la matemática.

Una plataforma digital con un asistente virtual de Inteligencia Artificial para apoyar a los docentes en el uso de Sumo Primero. Este asistente permitirá apoyar a los docentes en el aula, respondiendo consultas rápidas, entregando orientación sobre el uso de los textos escolares, búsqueda de recursos y sugerencias basadas en la Guía Didáctica Docente. Además, apoyará al docente para abordar las brechas de aprendizaje de sus estudiantes en el aula, sugiriendo actividades de cursos previos, actividades adaptadas u otras complementarias. El recurso operará de manera similar a ChatGPT y podrá atender, durante el periodo de ejecución del proyecto, aproximadamente 20 mil consultas mensuales, lo que equivale a un promedio de 700 consultas diarias.

Además, para favorecer la trayectoria educativa desde educación parvularia, se desarrollará la iniciativa Juego Primero, que distribuirá más de 18 mil cajas con recursos didácticos para fortalecer el pensamiento matemático en prekínder, beneficiando a más de 180 mil niños en más de 6.500 establecimientos.