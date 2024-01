Ministra y subsecretario de Redes Asistenciales expusieron avances en estrategias de reducción de listas de espera en Comisión de Salud del Senado

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado participaron este miércoles de la comisión de Salud del Senado para abordar la situación de los tiempos de espera y sus efectos, como también las estrategias y resultados implementadas desde el Minsal sobre el mismo tema.

En la ocasión, la ministra destacó que en los últimos dos años se mantiene una disminución sostenida de los tiempos de espera, lo que a su vez continúa siendo prioridad ministerial. “Se ha aumentado la producción de egresos, cirugías mayores electiva, consultas de nuevas especialidades y de Atención Primaria de Salud, así como también la productividad quirúrgica a través de los CRR”, señaló.

“Lo que ha ocurrido en Chile y el mundo es que la reapertura tras la pandemia de COVID-19 ha significado que la gente ha vuelto a consultar por lo que ha aumentado la demanda, por lo que el flujo nuevo de personas es más alto y eso se refleja en el aumento sostenido de las personas que requieren atención, y, gracias a las medidas de gestión que hemos implementado, se ha logrado seguir disminuyendo los tiempos de espera. Pensar que un sistema no va a tener espera es difícil, pero sí tener un tiempo de espera razonable, que es la meta que nos ha encomendado el Presidente: tiempos dignos y oportunos”, expresó.

Ejemplo de lo anterior es lo que expuso el subsecretario Salgado, quien señaló que “si bien el número de personas y casos ha aumentado, se ha mantenido la baja en los tiempos de espera”, lo que queda demostrado en que, si a diciembre de 2021 la mediana en intervención quirúrgica era de 661 días, a noviembre de 2023 es de 283, es decir, 378 días menos de espera.

Sobre a los fallecidos, ambas autoridades lamentaron los decesos de personas que murieron estando en una lista de espera. En la misma línea aclararon que la mayor parte de los fallecidos esperaban una atención no urgente y no relacionada con la causa de defunción. “La mortalidad se concentra, por cierto, en las edades mayores, como es lo normal dentro del perfil demográfico y epidemiológico chileno, con más de un 40% sobre los 80 años”, indicó la ministra, mientras que el subsecretario explicó que “las 4 principales causas de muerte de las personas registradas en lista de espera No GES y GES coinciden con las principales causas de muertes en la población general, lo que indicaría que la población que fallece registrada en lista de espera sigue los patrones de mortalidad de la población general”.

Situación actual de los tiempos de espera

Durante la exposición, el dr. Salgado indicó que los tiempos de espera en el transcurso de un año ha registrado un incremento en el universo de casos en un 9%, en las consultas nuevas de especialidades médicas (CNE), mientras que en las intervenciones quirúrgicas (IQ), han aumentado los casos en un 7%. En tanto, las medianas en el mismo período presentaron una disminución en CNE 29 días y en IQ 97 días de mediana.

Respecto a la producción de los servicios, la Atención Primaria de Salud presenta un aumento en sus atenciones como puerta de entrada al sistema de salud. Por su parte, se ha aumentado en un 8% en la producción de Consultas Nuevas de Especialidad respecto a 2022, mientras que las Intervenciones Quirúrgicas Mayores electivas presentan un 6% más de IQ electivas a octubre, y 60 quirófanos más en trabajo desde 2021.

En cuanto a los Centros Regionales de Resolución (CRR), los hospitales con implementación de esta estrategia aumentaron un 22% de la producción de cirugías mayores electivas, logrando un aumento en las cirugías mayores ambulatorias en un 55%, comparado a 2019. De esta manera se ha logrado un aumento del 47% de pacientes operados al día por cada quirófano, una reducción de un 36% en las suspensiones quirúrgicas, una disminución de un 44% en el atraso de inicio de la primera cirugía, y un aumento en un 18% la ocupación de quirófanos. “Esto implica quirófanos de alto rendimiento, por lo que este 2024 aumentaremos a 16 los hospitales con esta estrategia, para así aumentar la productividad de pabellones”, señaló Salgado.

Respecto al aumento de retrasos de Garantías Explícitas (GES) a septiembre 2023, el subsecretario indicó que “se ve reflejado por la incorporación de 2 nuevos problemas de salud y 60 nuevas garantías que han significado un aumento del 12% en comparación a las que se tenían en 2019. Aún así, gracias a las estrategias implementadas para la reducción de tiempos de espera, logramos cumplir el 97,68% de ellas”.

“Las medianas y promedios de espera de las personas en GES ha ido disminuyendo y, a pesar del incremento explosivo de nuevas garantías ingresadas entre 2022 y 2023, el porcentaje de retrasos ha disminuido. No hemos seguido la misma pendiente de incremento, sino que, gracias a la gestión, ha ido disminuyendo”, destacó.