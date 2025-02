Ministro de Agricultura se traslada a la región de la Araucanía para monitorear el avance de los incendios forestales

El secretario de Estado participó en la mesa técnica de incendios forestales, en Senapred, donde se informó que actualmente se están combatiendo 22 siniestros, de los cuales 13 se concentran en la región de la Araucanía.

Un total de 22 incendios forestales están actualmente en combate a nivel nacional, concentrándose 13 en la región de la Araucanía, 7 en Biobío y 2 en la región del Ñuble.

Este fue parte del balance entregado esta mañana en Senapred, tras la sesión de la mesa técnica de incendios forestales en la que participó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y la directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aida Baldini.

Tras la sesión, el ministro Esteban Valenzuela informó que, junto a la directora de Conaf, se trasladarán a la región de la Araucanía para monitorear en terreno el avance de los siniestros que afectaron a la zona durante el fin de semana producto de las altas temperaturas.

“Junto a la directora de Conaf, vamos a viajar a La Araucanía, con el propósito de estar a disposición de las coordinaciones y también porque iniciamos dos procesos, uno de afectación a sector agrícola que tenemos que asistirlo, y segundo, uno que dice relación con cómo logramos que la comunidad nos ayude a poder tener en La Araucanía una mayor capacidad de detención de quienes por negligencia y también por intencionalidad, están provocando incendios”.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que “fue notable como de la región de Valparaíso, Región Metropolitana, O´Higgins y Maule, tuvieron muy bajos incendios y eso permitió la solidaridad estructural en el contexto del sistema Senapred y también el aporte de bomberos de distintos lugares y brigadistas, que se pudieron trasladar a las regiones más afectadas. Es lamentable la muerte de la doctora Virginia Martín en el caso de Curepto. Comentar que no obstante más incendios, seguimos con 40% menos de hectáreas que el año pasado y, por tanto, el llamado es a no soltar las amarras. Seguimos toda esta semana con temperatura en torno a 30 grados en los valles interiores, secano costero, etc., en la zona central”.

Además, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que “esta semana se prevé una mejora en las condiciones del tiempo con disminución de las temperaturas que alcanzarán parámetros normales para la época del año. Recordar que estamos en verano. En el mes de febrero, en atención a lo anterior, se canceló la alerta meteorológica por altas temperaturas desde Valparaíso-Biobío como también la alarma meteorológica que mantuvimos durante el fin de semana para la región de Maule y Ñuble”.

En ese sentido, la directora de Senapred también señaló que “no obstante lo anterior, las regiones de Biobío y La Araucanía se mantienen con alerta roja por su condición y la alta recurrencia de incendios forestales, al igual que las comunas de Pinto y San Ignacio en la región de Ñuble”.

Dentro de las situaciones más complejas detalladas en la mesa técnica, la directora de Senapred sostuvo “que se encuentran los diversos incendios en la región de La Araucanía en donde fue necesario activar múltiples procesos de evacuación en la jornada del sábado y especialmente ayer, guiados por los organismos técnicos en terreno y reforzados por mensajería SAE, los que se extendieron hasta altas horas de la noche en particular en la región de La Araucanía. Para poder dimensionar la magnitud de lo que estamos hablando, es importante señalar que entre el viernes 7 y el domingo 9 de febrero fueron despachados más de 80 mensajes SAE en las diversas regiones, 91 de ellos si sumamos el día jueves 6 de febrero”.

Por su parte, la directora nacional de Conaf, Aida Baldini afirmó “que hasta las regiones del extremo sur se han trasladado aeronaves y brigadistas. En este momento vamos a contar con entre 100 y 130 brigadistas más para poder también darle un respiro a quienes están trabajando. Y las aeronaves están reforzadas no sólo por los movimientos internos de Conaf, de llevarlas a la Araucanía, sino que también estamos trabajando con 10 aeronaves de Senapred y muchas aeronaves del sector privado que fueron facilitadas para trabajar en los incendios que estaban amenazando Collipulli. Por lo tanto, se cuenta con los recursos adecuados para poder enfrentar esta situación”.