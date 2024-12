MINVU entrega la renovada Plaza “Sacerdote Gerardo Poblete” a vecinas y vecinos de Iquique

La reposición consideró una pérgola y plazoleta central, además de espacio multiuso para realizar encuentros culturales, artísticos, comerciales, entre otros. Se incluyen zonas de máquinas de ejercicios, calistenia y juegos infantiles.

Tras permanecer cerrada al público desde octubre de 2021, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó las obras de la nueva plaza “Sacerdote Gerardo Poblete”, exBrasil, con una ceremonia de inauguración que contó con la presencia de autoridades, vecinos y vecinas del sector centro de Iquique y organizaciones de Derechos Humanos.

La actividad fue presidida por la Delegada Presidencial de Tarapacá, Ivonne Donoso Olivares, junto al seremi de Vivienda, Diego Rebolledo Flores, participando el Director (s) de SERVIU, Juan Pablo Sepúlveda, junto al alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello y la Delegada Presidencial del Tamarugal, Camila Castillo Guerrero. También participaron el senador Jorge Soria Quiroga y autoridades del Gabinete Regional de Tarapacá.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó las obras de reposición de la Plaza “Sacerdote Gerardo Poblete”, ubicada en el sector de calle Patricio Lynch, entre O’Higgins y Eleuterio Ramírez, cuya inversión sectorial ascendió a los $990 millones, en el marco del Programa de Espacios Públicos de MINVU.

En la actividad, la Delegada Presidencial, Ivonne Donoso, manifestó la importancia de este hito considerando que “para mí es un motivo de orgullo acompañarlos el día de hoy en esta inauguración de esta plaza. Soy una mujer convencida de que cuando se trabaja en conjunto, se trabaja mejor y claramente valorando los esfuerzos que han realizado cada uno de los funcionarios y las instituciones públicas en poder materializar justamente obras que nos dejan tantas alegrías y nos dejan hoy día con un espacio nuevo remodelado con una cara distinta con condiciones justamente para quienes van a disfrutarla”.

La Delegada valoró la figura del sacerdote Gerardo Poblete: “la entrega y el compromiso con un Chile mejor, el compromiso justamente como educador con los estudiantes, con sus alumnos, acá justamente el compromiso que tuvo de entregar incluso su vida por un ideal que él también tenía”.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá, Diego Rebolledo Flores, destacó la importancia de abrir la plaza a la comunidad. «La inauguración de esta plaza emblemática es un ejemplo de cómo responder a las necesidades de la comunidad mediante un trabajo colaborativo entre diversas instituciones. El diseño final, adaptado tras escuchar a los vecinos, refleja el compromiso del Ministerio de Vivienda con construir ciudades más justas e inclusivas. Este espacio, con enfoque de género y alta seguridad, fomenta el uso comunitario y representa un avance hacia barrios más habitables y seguros”.

La autoridad también recordó al sacerdote Gerardo Poblete, “el padre Poblete dio su vida soñando un Chile más justo un país distinto. Yo creo que nuestro gobierno esta convencido de que no hay nadie en este país que no quiere lo mejor para Chile, para todas aquellas y aquellos que habitan este país. El trabajo que han hecho los ex alumnos de mantener la memoria del padre es impresionante”.

Cabe destacar que MINVU Tarapacá en conjunto con SERVIU, debieron modificar el proyecto original, incorporando nuevas partidas para que la plaza tuviera un mejoramiento integral del sector y su entorno, además de incorporar la actual normativa de accesibilidad universal y de regulación de la contaminación lumínica. Asimismo, aumentó el área de intervención, considerando un tramo por calle Obispo Labbé que no fue absorbido en la propuesta original.

El director (s) de Serviu Tarapacá, Juan Pablo Sepúlveda, destacó el trabajo técnico que permitió actualizar y mejorar el proyecto de la Plaza Brasil, logrando su ejecución en tiempo récord. “Importante proyecto emblemático en este periodo de gestión es una inversión de cerca de mil millones de pesos. Quiero poner también en valor como lo mencionó el Seremi, en la ceremonia, el trabajo que hizo el equipo técnico del SERVIU era un proyecto que estaba diseñado, pero tenía observaciones por parte de la comunidad, tenía obsolescencia normativa y en tiempo récord consideramos las consideraciones de la ciudadanía”.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, aseveró que la plaza tuvo un mal uso en el estallido de la crisis migratoria y que debió ser cerrada hasta que se sometió a un nuevo diseño. “Nos pidieron a nosotros cerrar, después los vecinos nos pidieron que estuviera cerrada mientras se rediseñaba, porque había que adecuarlo y rediseñar con los vecinos porque no cumplía tampoco la expectativa y tardó un tiempo rehacer, pero se incluyeron las veredas exteriores que no estaban en el primer proyecto; hoy se está entregando y además obviamente tiene otro componente histórico que el año pasado fueron 50 años que se cumplieron del asesinato del padre salesiano Gerardo Poblete y esta plaza lleva ese nombre porque los hechos ocurrieron aquí en este mismo sector”.

Por su parte, Betty Terrazas, presidenta de la junta de vecinos Plaza Brasil, experimentó la transformación del espacio, agradeciendo a las autoridades y llamando a la comunidad a cuidar la plaza y su vegetación. «Estoy feliz de recibir esta plaza que quedó tan hermosa tan linda, después de haber sido tan deteriorada. Bueno, aquí me queda decirles, muchas gracias a las autoridades pertinentes que hicieron que este sueño fuera una realidad y bueno, lo único ahora pedir cuidarla”.

Jorge Aracena, exalumno del sacerdote salesiano Gerardo Poblete, recordó el impacto del presbítero en la comunidad y su trágico asesinato en 1973. Destacó que «no es solamente el nombre de una plaza, hay toda una historia que muchos conocerán desde ahora». Además, agradeció a las autoridades por preservar su memoria: «La familia Poblete Fernández agradece esta renovación que mantiene vivo su legado». Finalizó con un emotivo poema que refleja el compromiso de seguir luchando por la paz y el amor, como lo hizo el padre Gerardo.

PROYECTO DE REPOSICIÓN

El Proyecto “Reposición Plaza Gerardo Poblete ex Plaza Brasil Iquique” beneficia a un total de 9.900 habitantes. Comprenden a unidades de condominios y viviendas que circundan el entorno de la plaza, en los sectores de calle Zegers, Obispo Labbé y Patricio Lynch y O’Higgins. Este es el estimado de habitantes que circula por la zona de la plaza, considerando además un conjunto habitacional que data de 1950.

Las obras consideradas en la plaza incluyeron un eje central arborizado acompañado de mobiliario. Las obras incluyen una pérgola y plazoleta central, de escala pequeña, además de espacio multiuso para realizar encuentros culturales, artísticos, comerciales, entre otros.

Se incluyen zonas de máquinas de ejercicios, calistenia y juegos infantiles.

La plaza mantiene la totalidad de las especies arbóreas, con sistema de riego tecnificado de goteo e incorporó accesibilidad universal en todas las zonas, es decir, se realizaron ajustes técnicos al proyecto por parte del ministerio mejorando la calidad de cada una de las partidas que lo componen.

La reposición de la plaza “Sacerdote Gerardo Poblete” se inserta en el Plan Nuestro Norte, una iniciativa del Gobierno de Chile, liderado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para llevar adelante acciones especiales en la zona norte del país, como respuesta a la crisis humanitaria generada por el creciente aumento de flujos migratorios en este territorio.