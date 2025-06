Mujeres de la pesca artesanal participan de encuentro internacional de Pesca Sostenible

Pescadoras artesanales de distintas regiones del país, de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH y de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal, ULAPA, se reunieron en el Primer Encuentro Internacional: “Mujeres, Mar y Futuro. Intercambio de saberes para una pesca sostenible y la conservación marina”, realizado el pasado 28 y 29 de Mayo en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, organizado por The Nature Conservancy, TNC Chile en alianza con la Fundación Somos Tribu.

El espacio de colaboración tuvo como objetivo fortalecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre mujeres, así como entre actores y actrices clave de la pesca artesanal y las actividades conexas de Chile y Perú, de esta forma promover su participación en gestión sostenible de los recursos marinos y la conservación oceánica con perspectiva de género.

Karen Cisternas, directora de la Asociación Gremial Nacional Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile Tejiendo Redes” y dirigenta del Sindicato Lord Willow de Los Vilos, Región de Coquimbo, dijo que “fue una hermosa jornada, muchas mujeres de sangre salada, nuevas alianzas y temas importantes como la valoración e innovación en productos del mar y de mujeres empoderadas”.

Y añadió, “a todas mis compañeras de la pesca artesanal le digo, quiéranse, respeten la opinión de los demás, sean empáticas, brillen con su luz propia y ayuden a brillar a los demás. Me voy llena de energía y con el encuentro de antiguas y nuevas amigas del mar. No dejen de luchar, no se rindan nunca y sean agradecidos de la vida”.

A cita asistieron además, la presidenta de la CONAPACH y la ULAPA, Zoila Bustamante; Gabriela Cruz (Ecuador),miembro de l ULAPA; Paula Reyes, directora CONAPACH (Coliumo, Región del Biobío); Irene Uribe, directora CONAPACH y Verónica Jaramillo (ambas de Estaquilla, Región de Los Lagos) y Rosalía Arellano (Constitución, Región del Maule), todas ellas parte de la A.G. Nacional de Mujeres “Tejiendo Redes”.