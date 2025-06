Mulet refuerza campaña desde Los Andes y destaca despliegue nacional

Desde la plaza de Los Andes, el precandidato presidencial Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, realizó un llamado a fortalecer el proceso de primarias oficialistas con una amplia participación ciudadana y con énfasis en las regiones.

“En este día de campaña bien intenso, agradeciéndole obviamente a quienes están acompañando”, dijo el parlamentario, quien estuvo acompañado por precandidatos a diputados, dirigentes regionales y su ya característica mascota de campaña: Reverderín.

Durante su paso por la zona, Mulet también sostuvo encuentros con vecinas y vecinos en las comunas de San Esteban y Rinconada, reforzando su compromiso con una agenda de trabajo desde y para los territorios.

Mulet recalcó la identidad descentralizadora de su propuesta presidencial, afirmando que “la campaña regionalista verde está tomando mucha fuerza en todo Chile”. En esa línea, destacó que “hoy día tenemos actividades en más de 30 comunas de todo el país que se están desplegando”, reflejando un esfuerzo coordinado por visibilizar sus propuestas en el territorio.

El precandidato enfatizó además que esta es una contienda amplia, que no debe ser entendida como exclusiva de un sector político: “Esta primaria no es la primaria de la izquierda, es de la izquierda y el centro, centro izquierda. No solo la izquierda, es una primaria más amplia”.

Finalmente, Mulet realizó un llamado al electorado a participar de forma activa en el proceso del 29 de junio. “Vamos a derrotar a la derecha, pero la vamos a derrotar, a esa derecha cavernaria, retrógrada, en la medida que sea una primaria muy amplia y que la gente vaya a votar el próximo día 29 y a elegir el número cuatro”, concluyó.