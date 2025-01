Municipalidad de Iquique inicia implementación y entrega de nuevo formato de licencia de conducir digital  

Tal y como ya lo había anunciado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Tarapacá sería una de las regiones pioneras en la implementación de la Licencia de Conducir Digital, iniciando este proceso durante la jornada del miércoles 15 de Enero. Por lo que Rodrigo Wormald Maldonado, quien llegó a renovar su documento de conducción al Edificio Consistorial de la Municipalidad de Iquique, se convirtió en el primero en recibirlo en la ciudad y el segundo en todo Chile.

“Quedé sorprendido pero muy contento a la vez por ser el primero, ya que yo no sabía que hoy empezaba a entregarse este nuevo documento. Yo venía a renovar y me encontré con esta implementación que me parece bastante buena porque es más segura y facilita las fiscalizaciones”, expresó el contribuyente.

Este moderno modelo permite contar con información en línea, con una base de datos centralizada y actualizada. Además, su diseño incluye la Firma Electrónica del Estado junto con un código de verificación y un QR que se puede leer mediante herramientas de control a cargo de las entidades que desempeñan este rol.

“Es un cambio bastante importante, ya que, con el código que puede ser escaneado, se podrá verificar de forma inmediata si el documento es real o falso. Según estudios internacionales, entre un 8 y 20 por ciento del total de las muertes por siniestros viales en un año, son causadas por conductores sin licencia o que utilizaban una adulterada, entonces esta herramienta también viene a contribuir en la reducción de estas tragedias”, explica el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello.

Al igual que la actual licencia, se mantienen los requisitos para su obtención y renovación. Sin embargo, ya no se solicita adjuntar las fotos con datos personales, ya que esta será tomada en dependencias de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

“No es necesario que todos vengan a renovar inmediatamente este documento. Serán quienes deban renovar u obtener por primera vez los que la reciban, ya que la adecuación es de forma paulatina. Hasta el 14 de febrero nos encontramos en proceso de marcha blanca, por lo que llamamos a los contribuyentes a tener paciencia si es que surgiesen algunas demoras durante la realización del trámite”, manifiesta el jefe comunal.

Quienes deban realizar esta diligencia, deben solicitar hora a través del sitio web www.municipioiquique.cl. El día de la tramitación, debe acercarse al Piso 2 de la Torre Cerro del Edificio Consistorial, ubicado en Serrano N°134.