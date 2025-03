ONU Mujeres conmemora día Internacional de las Mujeres entorno a los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo una jornada de reflexión y encuentro que, además de reafirmar el compromiso con los derechos de las mujeres, conmemoró el 30.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995. La actividad contó con la presencia de destacadas autoridades, activistas, representantes de la sociedad civil de mujeres y feministas, asimismo con la relevante participación de ex ministras de la mujer e integrantes de la delegación Chilena a la IV Conferencia Mundial de la Mujer en China reafirmando el enfoque intercultural e intergeneracional de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas.

Gabriela Rosero, Jefa de Oficina de ONU Mujeres dio la bienvenida a la jornada, destacando la importancia de la conmemoración y el llamado de Naciones Unidas a unirse bajo la consigna: «Para las mujeres y niñas en toda su diversidad: derechos, igualdad y autonomía». Enfatizó que la igualdad es un camino colectivo que se construye diariamente y que es fundamental fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos, con un enfoque especial en la juventud y las niñas.

“Hoy reafirmamos un compromiso inquebrantable: la igualdad de género no es negociable. No podemos permitir retrocesos; el único camino es hacia adelante, asegurando que cada niña y mujer ejerza plenamente sus derechos. A 30 años de la Declaración de Beijing, reconocemos los logros alcanzados, pero también los desafíos pendientes. Este acto es un testimonio de nuestra unidad y determinación para construir sociedades más justas, diversas e inclusivas. La igualdad de género no es una meta individual, sino un esfuerzo colectivo. Hoy, mujeres de distintas generaciones nos reunimos para demostrar que el cambio es posible cuando trabajamos juntas, sin dejar a nadie atrás», Sostuvo Gabriela Rosero, Jefa de Oficina de ONU Mujeres.

Entre las autoridades presentes, se encontraban la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, María José Torres Macho; y la Directora Ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García. También asistieron representaciones diplomáticas de diversos países y representantes de agencias de Naciones Unidas en Chile. así como mujeres que fueron Parte de la Delegación Oficial de Chile y activistas que participaron en la IV Conferencia de la Mujer en Beijing 1995.

“Ad portas de una nueva conmemoración del 8M, quiero valorar este encuentro que nos permitió reafirmar compromisos multilaterales entre países en favor de la equidad de género. Tal como lo establece la Declaración de Beijing, que hoy celebra 30 años de su firma, es fundamental seguir avanzando en la plena implementación de políticas que promuevan la igualdad. Por nuestra parte, como Gobierno, estamos plenamente comprometidos en este último año de gestión, trabajando para materializar iniciativas clave de la agenda Chile para Todas, como la implementación del sistema integrado sobre violencia de género, la mejora en Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, y la modificación del régimen de sociedad conyugal, entre otras. Estos son pasos concretos para garantizar que las mujeres tengan un futuro más libre, seguro y digno”, sostuvo Antonia Orellana, Ministra de la Mujer y Equidad de Género.

El evento incluyó un reconocimiento especial a Josefina Bilbao, ex Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer y Jefa de la Delegación Chilena en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 1995, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El homenaje fue recibido por Magdalena Díaz, nieta de Bilbao, en una emotiva ceremonia donde participaron jóvenes de la asociación de guías y scouts de Chile.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el Panel Intergeneracional, moderado por la periodista Matilde Burgos, con la participación de destacadas panelistas como Teresa Valdés, investigadora del Observatorio de Género y Equidad, quien además participó en representación de la sociedad civil en la IV Conferencia de la Mujere enn Beijing 1995; Sonia Montecino Aguirre, antropóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales; y Ariadna Beneventi Pacheco, Directora Ejecutiva de la ONG Intransigentes. En este espacio, se abordaron los avances y desafíos en materia de la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las últimas décadas.

“Este año, la conmemoración del Día de la Mujer nos permitió reconocer a quienes han pavimentado el camino hacia la igualdad de género, así como las jóvenes que toman la posta para continuar y potenciar el legado. Hemos sido testigos de grandes avances, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer, un camino que nos exige urgencia, determinación y colaboración con actores claves como Gobierno, sociedad civil y de manera especial con las comunidades locales, quienes nos ayudan a comprender las necesidades territoriales. Sigamos trabajando por eliminar la brecha digital, por erradicar la violencia, por la representación igualitaria en espacios de poder, por el derecho a una vida pacífica y segura y por una justicia climática con perspectiva de género. Por nosotras y por las que vendrán. Porque cuando las mujeres y las niñas pueden abrirse paso, todos prosperamos”, indicó María José Torres, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile.

En reconocimiento a las panelistas, se entregó la ilustración «Sigamos trenzando el legado», creada por la muralista Stefi, quien a través de su obra resaltó la importancia de la unidad, la diversidad y la continuidad del trabajo por la igualdad.

El evento también destacó la participación de Küyenray Rupayan, jóven activista STEM y participante del programa Originarias de ONU Mujeres, quien representará a Chile en la sesión de apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) en 2025. Su participación marca un hito en la representación de mujeres jóvenes indígenas en instancias internacionales de toma de decisión.

Finalmente, la jornada cerró con la intervención de Paola Palacios, integrante del colectivo Negrocéntricas, quien invitó a los asistentes a recorrer el «Laberinto Antirracista», una instalación interactiva que promueve la reflexión sobre el racismo, la interculturalidad y la convivencia en igualdad.

Con este evento, ONU Mujeres y las diversas organizaciones participantes reafirmaron su compromiso con la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres, destacando la importancia de seguir avanzando en la protección y garantía de los derechos de mujeres y niñas en toda su diversidad, en especial en contextos políticos complejos y discursos conservadores que amenazan los avances. La conmemoración del 30.º aniversario de la Declaración de Beijing recordó que la agenda de género sigue siendo una tarea pendiente y una responsabilidad colectiva.