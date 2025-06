Personas beneficiarias de leyes de reparación de 82 o más años ya pueden solicitar la PGU

La Reforma de Pensiones continúa avanzando. El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas beneficiarias de leyes de reparación y pensiones de gracia que tendrán 82 años o más cumplidos al 1 de septiembre de 2025 pueden ingresar, desde este mes de junio, su solicitud de Pensión Garantizada Universal (PGU). Esto permitirá evaluar con anticipación sus antecedentes -de acuerdo con lo instruido por la Superintendencia de Pensiones- para que reciban su pago en septiembre si cumplen con los requisitos. Previo a realizar la solicitud, estas personas deben contar con su Registro Social de Hogares.

Hasta hoy, la mayor parte de quienes reciben beneficios de reparación no tienen la PGU. Solo acceden a una parte de ella, en muy pocos casos, cuando su pensión de reparación (Exonerados, Valech o Rettig) o de gracia es menor al monto máximo de la PGU. Desde ahora, con la Ley N° 21.735, si cumplen todos los requisitos podrán recibir el monto completo del beneficio -$250.000 mensuales-, según un calendario por tramos de edad.

“Hacemos un llamado a todas las personas mayores de 82 años que reciben pensiones de reparación o de gracia a ingresar desde ya su solicitud a la Pensión Garantizada Universal. Esto les permitirá, si cumplen con los requisitos, acceder al monto completo del beneficio a partir de septiembre. Pueden hacer el trámite en www.chileatiende.cl o en cualquier sucursal ChileAtiende”, señaló el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ignacio Prieto Henríquez.

Cabe recordar, además, que en el mismo mes de septiembre la PGU subirá a $250.000 para todas las personas de 82 o más años que ya la estén recibiendo, sin necesidad de hacer una solicitud. Para los demás grupos de edad, hay un calendario que culmina el 2027.

Personas con beneficios de reparación: ¿cuándo solicitar la PGU según su edad?

Una persona con pensión de reparación o de gracia que no tiene la PGU puede hacer su solicitud en según su edad.

¿Qué pasa si una persona con beneficio de reparación ya recibe una parte de la PGU?

El grupo acotado de personas de 82 años y más con beneficios de reparación o pensiones de gracia que, debido a su bajo monto de pensión, ya recibe un complemento de la PGU, no necesita hacer una solicitud. Su Pensión Garantizada Universal se reajustará de forma automática desde septiembre de 2025.

Requisitos

Más allá de contar o no con un beneficio de reparación, para obtener la PGU se deben cumplir algunos requisitos. Los principales son: tener 65 años o más; no integrar un grupo familiar del 10 % más rico de la población del país (esto se determina en el IPS); tener una pensión base menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación); y acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

¿Dónde se solicita la PGU?

El IPS ha habilitado distintas maneras de solicitar el beneficio:

En sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.

Por Internet: en www.chileatiende.cl con ClaveÚnica.

Por Videoatención: conectando con un ejecutivo en www.chileatiende.cl mediante una videollamada a través del teléfono o computador.

Para mayor orientación, se puede llamar al teléfono 101, al 600 440 0040 o escribir a las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.