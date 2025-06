Phishing, falsas páginas de venta, suplantación de identidad: los delitos que pueden ocurrir en el Cyber Day

Una tentadora oferta puede aparecer entre las 700 marcas que participarán en el evento de venta digital Cyber Day, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago y que se realizará entre el lunes 2 y miércoles 4 de junio. Sin embargo, esta es una ocasión que también aprovechan los delincuentes para realizar estafas, que incluyen el robo desde cuentas corrientes.

Por ello, Ricardo Fabelo, director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral, advierte que “durante esos días, los ciberdelincuentes despliegan diversas estrategias maliciosas, tales como phishing, falsas páginas de venta, suplantación de identidad de marcas reconocidas, e incluso malware diseñado para robar credenciales bancarias y datos personales. Esto pone en riesgo no solo la seguridad financiera de los usuarios, sino también su privacidad y confianza en el ecosistema digital”.

Con el fin de que las transacciones online sean seguras, el académico recomienda las siguientes precauciones:

1. Verificar siempre la dirección del sitio web

Asegúrese de estar en el sitio oficial de la tienda. Revise que la URL comience con “https://” y evite ingresar desde enlaces enviados por correo o redes sociales.

2. Desconfíe de ofertas demasiado buenas para ser reales

Si un producto está con un descuento excesivamente alto o en una tienda poco conocida, es recomendable investigar antes de comprar.

3. No entregue datos personales innecesarios

Las tiendas solo deberían solicitar los datos estrictamente necesarios para realizar la compra y el despacho. Si le piden más información de la habitual, deténgase y evalúe.

4. Utilice métodos de pago seguros

Prefiera plataformas que ofrezcan autenticación adicional, como WebPay Plus o billeteras digitales, que agregan una capa de seguridad al momento del pago.

5. Mantenga su equipo actualizado y protegido

Asegúrese de tener un antivirus actualizado y el sistema operativo al día, tanto en computadores como en dispositivos móviles.

6. Evite comprar desde redes Wi-Fi públicas

Estos sistemas pueden ser interceptados fácilmente por atacantes. Realice sus compras desde una red segura y privada.

7. Revise los estados de cuenta después de comprar

Monitoree los movimientos de su cuenta bancaria durante y después del evento para detectar cualquier transacción no autorizada.

8. Active alertas de compra en su banco o tarjeta

Muchos bancos permiten activar notificaciones en tiempo real. Esto le permitirá detectar rápidamente movimientos sospechosos.

9. Informe cualquier incidente

Si cree haber sido víctima de una estafa o fraude, repórtelo de inmediato a su banco y al sitio oficial del evento o tienda.