Plaza de Justicia promovió cursos online gratuitos de Derechos Humanos

Actividad de “Gobierno en Terreno” organizada conjuntamente entre la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Justicia y DDHH de Tarapacá, congregó a distintos servicios públicos, y también relevó la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con el objetivo de promover el trabajo desarrollado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en particular los cursos de capacitación disponibles en su sitio web, tanto para el personal del servicio público, como para la ciudadanía en general, la Seremi de Justicia y DDHH, en conjunto con la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, organizaron una nueva jornada de Gobierno en Terreno, relevando igualmente la importancia de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La jornada, que se efectuó en la tradicional Plaza Prat de Iquique, se enmarcó en el Día Mundial de los Derechos Humanos, que cada 10 de diciembre conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la ONU, que “consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

En este contexto, el equipo de la Seremi de Justicia y DDHH, liderado por el Secretario Regional Ministerial de Tarapacá, Pablo Valenzuela Ramírez, organizó la actividad junto con la Delegada Presidencial Regional, Ivonne Donoso Olivares, convocando a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, la Defensoría Penal Pública de la región, la CAJTA, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el SML, Seremi de Salud, entre otros relevantes actores, como el Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que apoya a las familias para que niños, niñas y adolescentes, crezcan en un ambiente seguro y alejado de conductas de riesgo.

“Nos reunimos con la idea de poner a disposición y acercar los distintos servicios públicos a la comunidad. En esta oportunidad, la idea es conmemorar el Día Internacional de los DDHH. Se cumplen 76 años desde la declaración universal de DDHH, suscrita en el año 1948, y en ese contexto, como gobierno reafirmamos nuestro compromiso por la protección, el respeto y la promoción de los DDHH. En esa línea, queremos invitar también a la comunidad, a ingresar a la página formacionddhh.minjusticia.gob.cl, en donde podrán encontrar distintos cursos sobre DDHH, que están a disposición de manera gratuita. Se trata de cursos telemáticos de distintas materias, como por ejemplo, los Derechos de las Personas Mayores, derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, respecto del valor de la Democracia, entre otros, por lo que el llamado es a ingresar al sitio y realizar los cursos, donde obtendrán una certificación que acredite su capacitación”; señaló al respecto el Seremi Pablo Valenzuela.

En tanto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Tarapacá, Noemí Salinas Polanco, expresó que “el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, surge a través de las distintas convenciones de DDHH, que ratifican el derecho por una vida libre de violencias para las mujeres, como un derecho humano. Hoy como gobierno no sólo estamos reafirmando nuestro compromiso con aquello, sino que también reafirmando el compromiso que tenemos de seguir avanzando y no retroceder, en los derechos ya conquistados por parte de las mujeres. En esta plaza de justicia, no sólo encuentran los servicios que están día a día trabajando por las mujeres de nuestro país, sino que también servicios que se han comprometido a lo largo de la historia, respecto del avance de los derechos de las mujeres. Hoy reafirmamos ese compromiso que tenemos como gobierno y acercamos la institucionalidad pública por esa visibilización, pero también por ese trabajo cotidiano que tenemos que hacer día a día entre todas y todos. Recientemente hemos lanzado una campaña que llama a la comunidad a hacerse parte, por erradicar la violencia contra las mujeres, a identificar situaciones de violencia, y si hay violencia, que no la hagamos viral, y es un mensaje que no solo le hacemos extensivo a toda la comunidad, sino que principalmente a las juventudes, porque sabemos que han sido una población que ha empujado las grandes transformaciones de nuestro país y que ha situado la conquista por los DDHH, como una por la cual no vamos a retroceder, sino que avanzar en todo momento”; puntualizó la Seremi.

“Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a participar hoy, porque obviamente asegurando la salud de todas y todos los ciudadanos, también aseguramos el DDHH básico a la vida y a la salud. Es por eso que la tarea de la Seremi de Salud es fundamental en temas de promoción, de prevención de las enfermedades, de vigilancia y de fiscalización, para asegurar que la salud de todas las personas de nuestra región esté garantizada y puedan tener un correcto acceso a ella. Hoy estamos entregando información con respecto a nuestra tarea titánica del cuidado de la introducción del zancudo de interés sanitario, de las enfermedades de verano, pero también, y muy importante, es que estamos haciendo entrega de test de VIH y de información respecto de este virus, respecto del PrEP (profilaxis preexposición), que creemos son estrategias fundamentales para mejorar la calidad de vida de todas y todos en nuestra región”; señaló asimismo el Seremi de Salud de Tarapacá, David Valle Mancilla.