Presidente del Colegio de Profesores al Gobierno: Entienda que los Temas Planteados son de Necesidad Urgente, Necesitamos Respuestas Concretas 

Con una alta adhesión a nivel nacional comenzó el Paro Nacional por 48 horas, convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, ante las insuficientes respuestas por parte del Mineduc a los seis puntos de su denominada Agenda Corta.

Cabe destacar que la actividad más importante de este Paro de 48 horas, es la Gran Marcha Docente en Valparaíso el jueves 5 de junio, cuyo acto principal se efectuará a las 11.30 horas en las esquinas de Av. Pedro Montt con Av. Argentina, hasta donde se estima llegarán miles de profesores de todas las regiones del país.

Hasta el momento, el Gremio docente tiene confirmado buses desde el norte grande de la Región de Atacama, específicamente Copiapó y del sur desde la Isla de Chiloé, Región de Los Lagos, pasando por las demás regiones intermedias, por lo que se estima una asistencia masiva de profesores en la ciudad puerto.

En el inicio de estas 48 horas, Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar junto a la Secretaria del Regional Metropolitano, Rosa María Montecinos, comenzaron un recorrido por diferentes colegios de Santiago sumados a la paralización.

En la oportunidad el líder gremial docente sostuvo “mañana (jueves 5 de junio) será una marcha nacional en Valparaíso que comenzará tipo 9.30 horas desde la carretera por la bajada Santos Ossa para llegar 11.30 horas al escenario central ubicado en la intersección de Av. Argentina con Av. Pedro Montt”

Mario Aguilar emplazó al Gobierno a dar respuestas concretas “aún no tenemos respuestas satisfactorias por eso es esta movilización de 48 horas. Son seis puntos que estamos planteando en la Agenda Corta y hasta ahora las respuestas son insuficientes. Han habido algunas respuestas del Gobierno en ciertos temas, pero no lo que nosotros consideramos necesario. Se llama Agenda Corta porque precisamente están los más urgentes y precisamente esos no han tenido respuestas”

El Presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar advirtió “la siguiente etapa en caso de no nos den respuesta, sería un Paro indefinido, nosotros no queremos eso, por lo que llamamos al Gobierno que entienda que los temas que estamos planteando son de necesidad urgente y por lo tanto necesitamos respuestas concretas”.

Cortan Tránsito en la Alameda

En Santiago centenares de docentes cortaron el tránsito en la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins frente al Ministerio de Educación, en dicho lugar Mario Aguilar señaló “que el derecho a movilización no puede ser negado por el Ministro de Educación, lamento sus declaraciones cercanas a sectores extremos del país” antes las consultas de la prensa presente.