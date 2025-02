Realizan inédito campamento de karate en Huasquiña con deportistas de todo Chile

La actividad, organizada por la Asociación de Bushido Iquique, la empresa Ruta Huasquiña y el Team Karate FC, cuenta con la participación de 23 jóvenes quienes estarán entrenando a más de 1.800 metros de altura hasta el 26 de febrero.

Un inédito campamento de karate se está llevando a cabo en la localidad de Huasquiña, comuna de Huara, donde 23 jóvenes deportistas de entre 12 y 25 años provenientes de distintas ciudades del país estarán entrenando hasta el 26 de febrero rodeados por la quebrada ubicada a más de 1.800 metros de altura.

Esta semana se realizó la inauguración de la actividad, la cual está organizada por la Asociación de Bushido Iquique, la empresa Ruta Huasquiña y el Team Karate FC, ceremonia que contó con la presencia de la delegada presidencial regional (s) de Tarapacá, Camila Castillo; la seremi del Deporte, Vania Llantén; y representantes de la Ilustre Municipalidad de Huara.

Fernando Correa, ex entrenador del Team Chile de karate y otrora destacado deportista a nivel internacional que se encuentra a cargo del campamento en Huasquiña, contó que “esta iniciativa nace de una invitación que nos hicieron, la cual fuimos trabajando con el tiempo para luego hacer un proyecto más grande que tenía como objetivo primero traer deportistas para entrenar en la altura, pero también dar a conocer esta localidad y sus atractivos turísticos. Esta es una actividad que por primera vez se hace en Chile, contamos con deportistas de alto nivel y lo que esperamos aquí es lograr un descanso y una alimentación adecuada para entrenar de la mejor manera”.

Por su parte Massimo Zunini, deportista oriundo de Puerto Montt, dijo que “ha sido una experiencia muy grata. Primera vez que vengo y me encantó el lugar, las montañas y estar en altura. La gente también acá es muy cariñosa, ha sido una experiencia nueva y la estoy disfrutando mucho. Hasta el momento no he sentido tanto la altura, algunos se han mareado, pero de a poco nos iremos nivelando”.

La delegada Camila Castillo, en tanto, señaló que «hoy estamos marcando un hito importante para la Provincia del Tamarugal en el pueblo de Huasquiña, donde un grupo importante de deportistas ha elegido este lugar para concentrarse y entrenar. Estos son los beneficios que entrega la provincia y este tipo de actividades son las que vamos a seguir potenciando en materia deportiva para el desarrollo de Tarapacá”.

Vania Llantén, seremi del Deporte, indicó que “aquí le estamos entregando condiciones óptimas de entrenamiento a nuestros deportistas, un espacio de tranquilidad en donde la concentración es total con un clima favorable. Entrenar a una altura de 1.800 metros sobre nivel del mar les permite también a ellos tener las condiciones óptimas para generar un buen desarrollo a nivel deportivo. Estamos contentos con esta iniciativa y esperamos que se sigan replicando”.