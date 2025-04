Retraso en el crecimiento: es crucial estar alerta a las señales para prevenir complicaciones afirma endocrinólogo pediátrico

Según la Organización Mundial de la Salud, el retraso del crecimiento en la niñez es uno de los obstáculos más significativos para el desarrollo humano, y afecta a unos 162 millones de niños menores de 5 años.

Junto con la entrada a clases, marzo es el mes en que los padres pueden darse cuenta de si su hijo o hija está creciendo de manera adecuada, al comprobar si cambió de talla en el uniforme, de número en el calzado de un año a otro, o si se mantuvo en su estatura respecto de los compañeros de su misma edad. Estos son aspectos clave, estiman los especialistas, porque entre los indicadores más importantes de la salud de un niño se encuentran su crecimiento y desarrollo, por lo cual realizar un seguimiento permanente y consultar al pediatra para un control adecuado son cruciales durante cada etapa de la vida.

Para el doctor Alejandro Martínez, endocrinólogo pediátrico de Endoplus, “el desarrollo infantil es una preocupación constante de los padres desde el nacimiento y continúa a lo largo de la infancia y la adolescencia. Es importante estar muy atentos a las señales de alerta respecto del crecimiento, la alimentación y los hábitos en general, para prevenir futuras complicaciones en la salud de los niños. El análisis del peso y la estatura durante el control médico permitirá no sólo orientar y acompañar a los padres en esta importante etapa de la vida, sino también identificar si hay alguna condición que amerite un control más específico”.

En esa línea, el especialista expresó que el retraso en el crecimiento es una consulta frecuente en Pediatría y motivo de derivación al endocrinólogo infantil, por lo cual “es importante que, en caso de alguna alteración en la curva de crecimiento, se evalúe por parte del especialista, considerando que un diagnóstico temprano permite un adecuado diagnóstico, seguimiento y eventual tratamiento”.

El apoyo hacia los padres en esta primera etapa es crucial, para que puedan brindar un desarrollo integral a sus hijos, abarcando desde lo cognitivo, el desarrollo físico, emocional y social. En esa línea, durante marzo se realizó el lanzamiento de @CrezcoBien, una iniciativa a través de la plataforma de Instagram, que tiene como propósito ser una guía en la crianza, para orientar a los padres respecto de la importancia de realizar un seguimiento permanente del crecimiento durante la infancia y la adolescencia.

El doctor Alejandro Martínez valora que se generen herramientas que “ayudan a los padres de forma sencilla y dinámica a resolver dudas sobre la crianza, y a entregar consejos con fundamento científico en aspectos como la alimentación, la importancia de la higiene del sueño y el impacto de un crecimiento inadecuado en el desarrollo emocional y social de los niños y adolescentes”.

‘Crezco Bien’ contará con el apoyo de diversos especialistas en las áreas de Pediatría, Endocrinología, Nutrición y Psicología que aportarán una mirada integral para entregar orientación a los padres en el período de crecimiento de sus hijos.

Según la Organización Mundial de la Salud, el retraso del crecimiento en la niñez es uno de los obstáculos más significativos para el desarrollo humano, y afecta a unos 162 millones de niños menores de 5 años. El retraso del crecimiento, o talla baja para la edad, se define como una estatura inferior en más de dos desviaciones típicas a la mediana de los patrones de crecimiento infantil.

Velocidad de crecimiento: indicador relevante de evaluar

De acuerdo con la Unicef, en Chile, hasta el 2020, la población de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años era de 4.259.1554, por lo que se estima que aproximadamente 127 mil serán parte del 3% con talla baja que establece el percentil de referencia.

Para los especialistas, la talla y velocidad de crecimiento constituyen variables muy útiles en la evaluación del estado de salud tanto en la niñez como adolescencia, por lo cual una desviación significativa del canal de crecimiento normal puede ser la primera manifestación de una alteración clínica de importancia. La velocidad de crecimiento es el parámetro más sensible ya que permite detectar diferencias que habitualmente preceden a los cambios en la talla absoluta. La velocidad de crecimiento debe establecerse sobre períodos no menores a 6 meses para ser confiable es los escolares y 3 meses en los lactantes, con particular atención a las desviaciones significativas y no a aquellas menores, que pueden observarse en niños normales.

Entre las causas de talla baja más frecuentes se encuentran: talla baja familiar; retardo constitucional del crecimiento y desarrollo; trastornos endocrinos, restricción del crecimiento intrauterino; alteraciones nutricionales; enfermedades sistémicas; alteraciones cromosómicas y displasias óseas, entre otras.

Si bien para la estatura de una persona la genética aporta alrededor del 80%, existen otros factores que inciden en el crecimiento y desarrollo: uno de ellos es la alimentación. Por ello, los especialistas plantean que tener buenos hábitos y una ingesta balanceada de alimentos son fundamentales para que las niñas y niños consigan crecer de manera adecuada.