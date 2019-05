Sal de la rutina antes de que la rutina enferme tu mente

La rutina, si no se maneja con cuidado, se puede convertir en una enfermedad y llevarnos a un camino de aburrimiento, desgaste y frustración. Aunque hay cosas que deben sostenerse más o menos iguales, como los horarios de entrada y salida del trabajo.

Hay muchas otras cosas que podemos modificar y alterar para activar nuestra creatividad y evitar la repetición desalentadora de actividades poco divertidas. Aquí te daremos algunas ideas de cómo puedes modificar tu rutina diaria para mantenerte de buen humor.

Cambia pequeñas cosas

Si vas en carro o caminando a hacer tus tareas diarias puedes utilizar rutas diferentes, descubrirás lugares y tiendas que podrían convertirse en tus favoritos. Si compras el café o el desayuno camino al trabajo, prueba sabores diferentes cada día, intenta nuevas combinaciones o tal vez diferentes locales.

Escucha emisoras de radio que no conoces, escucharás mucha música que no te gusta, pero descubrirás muchas nuevas bandas que no conocías y adorarás.

Prueba restaurantes que se salgan de tu zona de confort, comida de países diferentes, prueba platos vegetarianos y veganos. También mezcla sabores atípicos, dulce con salado, mermeladas picantes y chocolates con frutas exóticas o con rellenos que no conoces.

Aunque parezca mentira, estos pequeños detalles abren un mundo de posibilidades que no alteraran tu estilo de vida, pero sí tú forma de ver la vida.

Modifica tus fines de semana

No nos damos cuenta, pero cada fin de semana repetimos los planes, salimos con el mismo grupo de amigos a los mismos bares y locales. Si vivimos en pareja la historia es más o menos la misma, a lo mejor una comida en un lugar interesante y tragos con los amigos o película en casa.

Siéntete bien

Dar pequeños y grandes pasos fuera de la rutina diaria nos da un aire de frescura que nos mantiene de buen ánimo, haciéndonos sentir más felices y facilitando los momentos complicados del día, además de darle un sabor de aventura al día a día.

Cuando hacemos cosas que nos sacan una sonrisa nos sentimos mejor, lo que hace que nuestro sistema inmunológico funcione de manera óptima, nuestro rendimiento en el trabajo llegue a los mejores niveles y en consecuencia vivamos con más energía y tengamos resultados más positivos.

Por lo antes expuesto, el pensar en cambiar tu rutina, de una forma u otra, es una excelente decisión que tu cuerpo y mente agradecerán.