Salud municipal de Iquique renovó 434 computadores con fondos del Gobierno de Tarapacá 

Dispositivos serán distribuidos en los Centros de Salud Familiar y postas rurales de la comuna.

Con una inversión superior a los 463 millones de pesos (M$463.555) del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno de Tarapacá, el equipo de Atención Primaria de Salud (APS) del municipio de Iquique, recibió 434 nuevos computadores All in One. Todos, con el software respectivo.

El Gobernador José Miguel Carvajal y el consejero Carlos Paillalef fueron los encargados de oficializar esta entrega al alcalde Mauricio Soria y a los funcionarios y funcionarias municipales que, a partir de hoy, comenzarán la distribución en los diferentes Centros de Salud Familiar y dispositivos rurales.

El proyecto responde a la necesidad de reemplazar los actuales equipos que ya superaron su vida útil y que ya no cuentan con la capacidad requerida para el eficiente manejo y procesamiento de los datos de salud. Ahora, se garantizará una adecuada atención de los usuarios y usuarias, reduciendo los tiempos de espera y evitando errores en la gestión de fichas clínicas.

“La salud requiere prontitud, eficiencia y eficacia de los recursos públicos, es por ello que, desde el Gobierno Regional, estamos impulsando una agenda para fortalecer la atención primaria de salud y, además, a nuestro principal recinto, como lo es el Hospital de Iquique”, señaló el gobernador Carvajal, quien conoció el estándar de los nuevos computadores.

Además, la autoridad se refirió al Plan de Equipamiento Crítico que está financiado el Gore por más de 16 mil millones de pesos, en el hospital regional. “Nunca se había hecho un plan tan robusto como este. Estamos hablando, en términos muy simples, de que un usuario del hospital, el día de mañana, va a encontrar nuevo y mejor equipamiento; desde una cama, a un monitor o un especialista médico, o va a encontrar tecnología con mejores condiciones para poder hacer sus intervenciones”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde Soria resaltó los beneficios que estos nuevos computadores ofrecerán a los funcionarios y funcionarias de la salud municipal.

“Esto es parte de una red de más de 4.500 millones de pesos que ya presentamos al Gobierno Regional. Son más de 2.000 millones de pesos en mejorar la infraestructura, el mobiliario, las ambulancias, vacunatorios móviles, clínica odontológica”, entre otras iniciativas que ya están siendo analizadas por los equipos del Gore, para luego ingresar al Consejo Regional.

Equipos

Los 434 computadores serán distribuidos en las postas de San Marcos y Chanavayita, en el borde costero; al igual que en el Cecosf Esmeralda.

Los Cesfam Guzmán, Sur, Aguirre y Videla también recibirán equipos computacionales, así como también el Departamento de Administración de Salud.