Santaferia y El Bloque 8 lanzan “Sorbos”, un videoclip con un potente mensaje

Dos de las bandas más influyentes de la cumbia chilena, Santaferia y El Bloque 8, han unido fuerzas para lanzar su nuevo single titulado “Sorbos”, un feat que ya está resonando en las radios y plataformas digitales. Este estreno marca una colaboración esperada por los fanáticos de la cumbia casera y la cumbia urbana, dos estilos que estos grupos han sabido llevar a lo más alto de la escena tropical chilena.

El videoclip de “Sorbos”, dirigido por el aclamado realizador Pepe Garrido, fue filmado en la población Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, y destaca por su estética urbana y nocturna. A lo largo del video, los integrantes de Santaferia y El Bloque 8 interpretan la canción mientras se desarrolla una intensa historia de amor y desencuentros protagonizada por una joven pareja.

La trama del video da un giro trágico cuando el protagonista, tras una tarde de alcohol, es retado a una carrera de motos. A pesar de estar bajo los efectos del alcohol, el joven acepta el desafío sin avisar a su pareja, que lo espera en casa. El desenlace fatal llega cuando el protagonista pierde el control y muere en un accidente en la carretera.

Con una notable fotografía, escenas de baile y adrenalina sobre dos ruedas, “Sorbos” deja un potente mensaje: **no conduzcas si has consumido alcohol**. El video no solo resalta el talento de ambos grupos en la fusión de estilos, sino también la importancia de concientizar sobre los peligros de beber y manejar, entregando un cierre impactante y reflexivo.

Este nuevo trabajo reafirma la relevancia de Santaferia y El Bloque 8 en la música tropical chilena, no solo por su capacidad de hacer bailar a su público, sino también por su compromiso con mensajes sociales importantes.