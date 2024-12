SEGEGOB y SENAPRED firmaron convenio para incluir convocatorias del Programa GRD en el Portal Único de Fondos Concursables

Durante este mediodía en las dependencias del salón O’Higgins en la ciudad de Rancagua, la Subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch; el Gobernador Regional; Pablo Silva; el Delegado Presidencial Regional de O’Higgins, Fabio López; y la Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; encabezaron la ceremonia de firma del convenio de colaboración entre Segegob y Senapred, que permitirá impulsar el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres en su versión 2025, mediante la Plataforma Portal Único de Fondos Concursables del Estado de Chile (https://fondos.gob.cl/).

Lo anterior, comprende el proceso de inicio de postulación e incluye los procesos de examen de admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma de convenios, seguimiento, rendiciones y evaluación ex post, de acuerdo con los niveles de alcance establecidos por el servicio.

La iniciativa se desarrolla en virtud del trabajo que viene desarrollando el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, donde ambas entidades determinaron suscribir este nuevo Convenio de Colaboración que permitirá la cooperación y apoyo mutuo, y que además permite entregar herramientas a los municipios para una mejor gestión ante los desastres.

Al respecto, la Subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch, señaló que este convenio, permitirá que “desde hoy, el Programa para la Gestión del Riesgo de Desastres, al que postulan muchos municipios para contar con planes comunales actualizados a través de la entrega de fondos concursables, va a estar en nuestro Portal Único de Fondos que reúne en un solo lugar la información y postulaciones a fondos concursables otorgados por instituciones públicas».

Junto a ello la subsecretaria destacó que con esta iniciativa “estamos avanzando hacia un Estado más moderno, pero que también entrega muchísima transparencia para la postulación de distintos municipios de nuestro país, que están pidiendo más recursos para estar mejor preparados para la prevención de incendios” a lo que agregó que “ya en la etapa uno de este programa se benefició con 800 millones de pesos a más de 60 municipios a lo largo de todo el país”.

Por su parte, la Directora Nacional de SENAPR.ED, Alicia Cebrián, indicó que “este año fue la primera vez que se implementa el programa y está destinado esencialmente para que los municipios puedan elaborar sus planes comunales, pues ellos hoy en día tienen elaborar de manera obligada dos planes: el Plan Comunal de Emergencia y el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este año recibimos más de 200 postulaciones este año, localizamos más de 3.000 millones de pesos. El fondo contaba con 800 millones para esta primera versión, los que fueron adjudicados en su totalidad, beneficiando a más de 60 comunas, y de aquí de la región, a seis. Este convenio firmado hoy nos permitirá gestionar y simplificar el proceso de postulación mediante la plataforma de SEGEGOB”.

En tanto, el Delegado Presidencial Regional manifestó que “la Ley 21.364, junto con crear el nuevo Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres, también obliga a los municipios a tener dos planes. No obstante, la misma ley genera la instancia para que puedan postular a estos fondos concursables, a los que se refirió tanto la subsecretaria como nuestra directora nacional de SENAPRED. En esta oportunidad, fueron seis los municipios que se vieron beneficiados con estos fondos para generar planes, pues no son fáciles de realizar y muchas veces estos municipios no tienen ni la capacidad técnica para poder hacerlo ni los recursos para poder comprar, generar o contratar este tipo de planes, los cuales son necesarios porque, más allá de cumplir con la ley, son precisamente los municipios los que conocen de primera fuente las variables de riesgo de desastre en cada uno de los territorios”.

Las autoridades indicaron que a partir del primer trimestre de 2025 los municipios ya podrán iniciar el proceso de postulación al fondo concursable del Programa para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el cual podrán presentar iniciativas para elaboración/actualización de planes y/o contratación de personal para labores de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cabe destacar que, la Plataforma Portal Único de Fondos Concursables del Estado de Chile, tiene el propósito de centralizar y facilitar el acceso a fuentes de financiamiento por parte de la ciudadanía, mejorando la difusión y alcance de los beneficios con que dispone cada una de las reparticiones públicas. De esta manera, se da cumplimiento así a los principios de celeridad, economía procedimental, transparencia, y publicidad de los actos y procedimientos administrativos, facilitando el cumplimiento de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y de la Ley N°21.180 de Transformación Digital del Estado.

Programa GRD

La Ley N°21.364 establece la creación del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el presupuesto del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) con el objetivo de financiar – mediante la asignación de recursos a través de un fondo concursable- iniciativas que tengan por objeto elaborar y/o actualizar los planes comunales para la gestión del riesgo de desastres y/o para la contratación de profesionales o técnicos de nivel superior en el nivel

municipal, para desempeñar las labores que fortalezcan la aplicación de estos Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres

En marzo de este año, SENAPRED efectuó la primera convocatoria de este Programa, dirigida a las municipalidades y otros órganos de la administración del Estado interesadas, que cumplieran con los requisitos establecidos en las bases de postulación, para ser parte de este fondo concursable de 800 millones de pesos.

Tras un proceso de evaluación técnica, en agosto de 2024 fueron publicadas las actas con las iniciativas seleccionadas, las que correspondieron a 64 municipios beneficiados en prioridad 1. Es importante destacar que, dependiendo del tipo de financiamiento al que postularon las municipalidades (actualización, elaboración de planes o contratación del personal), existen plazos para que éstas cumplan con las acciones de implementación, las que fluctúan entre los 8 y 12 meses.