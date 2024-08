SENDA Previene Iquique capacita a dirigentes vecinales como líderes comunitarios

Dirigentes vecinales de los sectores Laguna Verde, Sargento Aldea y Plaza Arica, participaron en la primera jornada de capacitación para líderes locales, que el equipo SENDA Previene Iquique desarrolló en el marco del programa de Prevención Comunitaria, en dependencias de la municipalidad.

“Liderazgo” y “Herramientas para el manejo de grupos” fueron las primeras temáticas que abordaron y trabajaron en la sesión, y que buscan fortalecer sus capacidades como líderes para movilizar a las comunidades de las que son parte, involucrándose en la gestión de recursos preventivos a nivel comunitario.

La directora regional de SENDA Tarapacá, Alejandra Zúñiga, destacó “la prevención se convierte en una responsabilidad compartida, comienza en nuestros hogares, escuelas, lugares de trabajo, sobre todo en los barrios, y es por eso, que entregamos herramientas a líderes para que sean los y las encargados de continuar con la labor de instalar y promover de forma permanente una cultura preventiva en el sector”.

La tesorera de la Junta de Vecinos Laguna Verde, Rosario Rodas, destacó que “este es un rol que nos permite generar un involucramiento con la comunidad, sobre todo, frente a grupos de riesgos que son muy frecuentes; como niños, niñas, jóvenes, adulto mayor y discapacitados. Es fundamental tener el acercamiento con la comunidad y saber cómo sobrellevar las problemática en lo social y ser empático, no es fácil tratar de agradar a todos, pero si podemos escucharlos y resolver las dudas. Esta capacitación me ayudó a entender qué aspecto puedo ir mejorando, porque no todos nacemos con el don de liderazgo. Estas charlas son muy importantes, ya que nos brindan las herramientas para ir mejorando”.

En tanto, la representante del sector Plaza Arica, Anabel Ramos, dijo que “la capacitación fue espectacular, pudimos ver diversos temas y entender cómo se trabaja en otras junta de vecinos e instituciones, vimos temas de liderazgo y también cómo en conjunto se puede ayudar a la comunidad en el tema de consumo de drogas y alcohol. Para mí fue muy agradable conocer a personas que de otra junta de vecinos, de otros sectores, en el que se puede coordinar un trabajo con los vecinos”, puntualizó.

El próximo encuentro con los vecinos y vecinas se desarrollará el 24 de agosto en Caleta Chanavayita, en el que se abordarán las temáticas: “Gestión de recursos comunitarios” y “Conocimiento preventivo y determinantes sociales”.