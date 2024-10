Tacna en Paro Regional: Llamado a ciudadanos chilenos a evitar el tránsito por protestas

Este miércoles, Tacna vive una jornada de paro regional convocado por gremios turísticos, empresariales, comerciales y de transporte, en rechazo a la propuesta de ampliar el penal de Challapalca. Esta expansión permitiría trasladar a más delincuentes de alta peligrosidad, lo que ha desatado preocupación entre las autoridades y habitantes de la región.

Desde la medianoche, la ciudad ha paralizado sus actividades. Las fuerzas vivas de Tacna, junto a instituciones educativas y administrativas, han detenido sus labores presenciales. Los centros educativos han recurrido a clases virtuales, y el Gobierno Regional, junto con municipios y empresas privadas, ha suspendido actividades en respaldo a la protesta. Las calles y avenidas de la ciudad se encuentran abarrotadas de manifestantes en una movilización que se extenderá hasta la frontera con Chile, situación que ha llevado al cierre temporal del paso entre Arica y Tacna, según confirmó el jefe de la Región Policial de Tacna, general Edison Hernández, quien ha llamado a la calma.

Esta medida responde a la intención del ministro de Defensa peruano, Walter Astudillo, de ampliar el penal de Challapalca, ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar. La intención es destinar el penal a internos condenados por delitos graves, como secuestro, extorsión y sicariato. Sin embargo, el gobernador de Tacna, Luis Torres, ha rechazado firmemente la propuesta, expresando que la región no debería cargar con una problemática que pone en riesgo la seguridad de sus ciudadanos: “Respaldamos la lucha contra la criminalidad, pero que la solución a este tema no nos la carguen a Tacna. Esta es la cuna del patriotismo, no el basurero del Perú”, afirmó Torres.

Ante el desarrollo de estas protestas, las autoridades chilenas han advertido a los ciudadanos sobre el cierre temporal del paso fronterizo, especialmente para aquellos que suelen viajar a Tacna en días de descanso o feriados. Se espera que el tránsito por el Complejo Fronterizo de Chacalluta se restablezca este jueves, aunque se recomienda a los viajeros mantenerse informados para evitar congestiones y posibles demoras en el retorno a la normalidad. (Agencia CCI)