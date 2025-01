Tercer encuentro de innovación y emprendimiento de Escondida | BHP abordó el desafío de Antofagasta como ciudad sostenible 

El evento, organizado por la compañía desde 2022, reunió a más de 200 representantes delecosistema local para fomentar la creación de redes y el trabajo conjunto.

Durante la jornada se realizó el demo day de Aster, en que dos startups ganadoras recibieron financiamiento por US $50 mil y US $20 mil, respectivamente.

Alcalde Sacha Razmilic junto a Juan Pablo Ortega, cofundador y exdirector de Ruta N, analizaron el caso de éxito de Medellín como ciudad innovadora y las oportunidades a futuro para Antofagasta.

El tercer Encuentro de Innovación y Emprendimiento, organizado por Escondida | BHP, congregó este jueves a cerca de 200 asistentes, entre autoridades regionales, líderes empresariales y actores clave delecosistema local. Durante la jornada, se presentaron los avances del portafolio emprendedor de la compañía, compuesto por siete iniciativas integradas que abarcan todas las etapas del ciclo emprendedor, desde la concepción de ideas hasta su comercialización y escalamiento.

Las iniciativas que son parte del portafolio de Escondida | BHP son el laboratorio de emprendimiento, Usqai; el concurso de triple impacto, AntofaEmprende; el programa para emprendedores indígenas, Balloon Internacional Lickan Antai; la aceleradora Aster; el fondo Coppernico; la Red de InversionistasAtacama Angels y Programa de Compra Local de BHP, que fomenta las relaciones comerciales con pymes locales para la minería.

Abel Benítez, director de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP, indicó que “a través de estas iniciativas integradas, buscamos promover la identificación, aceleración y financiamiento de soluciones innovadoras para la región y la cadena de valor de la minería. Durante este periodo hemos acompañado a más de 60 startups de base tecnológica a través de nuestra aceleradora Aster y trabajado con los más de 1.700 proveedores de nuestro Programa de Compra Local. Estos avances concretos nos permiten potenciar el talento innovador y construir una mejor región”.

Espacio de diálogo y articulación

Uno de los momentos significativos de la actividad fue la charla de Juan Pablo Ortega, cofundador yexdirector de Ruta N, quien compartió el caso de Medellín como un modelo exitoso de transformación territorial y referente de innovación mundial a través de la colaboración público-privada.

“Es importante que para lograr ser un referente en innovación hay que definir una meta grande y ambiciosa con fecha de cumplimiento: qué y cuándo lo queremos hacer. En 2009 en Medellín dijimosseremos la capital de la innovación de América Latina al 2021, un desafío gigante con el que fijamos un plan colaborativo entre todos los actores y definiendo roles para consolidar lo que hoy es un ecosistemaque ha entregado grandes frutos”, compartió Ortega, durante su exposición.

El evento también incluyó un panel de conversación titulado “La importancia de los territorios sostenibles para potenciar el talento local”, instancia donde participó el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic;Solange Pérez, Gerente de Mantenimiento de Coloso de Escondida | BHP y el líder en innovación, JuanPablo Ortega. El espacio permitió explorar las oportunidades para que Antofagasta se posicione como polo en innovación y sostenibilidad.

“En Antofagasta tenemos un ecosistema maduro y con muchos recursos que son fundamentales para el desarrollo futuro de la ciudad. Somos una ciudad con muchos desafíos, pero también muchas oportunidades, somos la capital minera del cobre y del litio, contamos con energías renovables y lo quenos enseñó hoy Juan Pablo Ortega con el caso de Medellín es que hay que ser consistentes, ambiciosos ytrabajar unidos por el crecimiento de la región”, enfatizó el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic.

Uno de los puntos culminantes fue el Aster Demo, momento donde las seis startups correspondientes a la sexta expedición de la aceleradora Aster presentaron sus soluciones ante un jurado compuesto por referentes del ecosistema.

Las innovaciones ganadoras fueron: Remote Waters, obteniendo un financiamiento de US $20.000 y Botiia, logrando un ticket follow on de US $50.000. Mientras que “Acquora” y “Tumi Robotics”, recibieron elpremio “Kelu”, distinción que busca reconocer y promover la participación femenina en la industria minera, con un financiamiento extra de US $5.000.

Con este evento, Escondida | BHP reafirma su compromiso con el desarrollo de un ecosistema deemprendimiento e innovación robusto en Antofagasta, consolidando a la región como un polo estratégico para el talento y la sostenibilidad.