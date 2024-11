UNAB abordó cómo transformar y avanzar en el cuidado de las personas que viven con demencia en Chile

El Núcleo de Investigación Interdisciplinaria en Demencia de la Facultad de Enfermería realizó en la UNAB Sede Viña del Mar el conversatorio «Transformando el cuidado brindado a las personas que viven con demencia en Chile: Experiencias, desafíos y oportunidades», actividad liderada por la Dra. Deborah Oliveira, académica de la carrera en este Campus. La instancia contó con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, además de autoridades de esta casa de estudios superiores.

La demencia es un término que se refiere a un conjunto de enfermedades que afectan la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar actividades cotidianas. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, representando entre el 60% y el 70% de los casos.

“Mejorar la calidad de vida de las personas que viven con demencia y de quienes las cuidan es uno de los objetivos de nuestra carrera. Esta enfermedad afecta a un número creciente de chilenos y plantea desafíos complejos. Esta iniciativa abre un espacio para la reflexión, innovación en los cuidados y también a la solidaridad. La demencia no solo afecta a quien vive con la condición, sino que impacta a toda una red de apoyo, familiares, amigos y profesionales de la salud”, señaló Pamela Varas, directora de la carrera de Enfermería, UNAB Sede Viña del Mar, en el discurso inaugural de este evento.

En el seminario «Transformando el cuidado brindado a las personas que viven con demencia en Chile: Experiencias, desafíos y oportunidades», destacados expertos analizaron las prácticas actuales y los avances en el campo, además de fomentar la colaboración entre diferentes disciplinas, enriqueciendo la comprensión integral de las necesidades de las personas que viven con la condición.

“Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y muchos otros profesionales deben trabajar unidos para brindar una atención integral y de calidad a las personas con demencia. Al respecto, preocuparnos por el proceso formativo de los profesionales del futuro es fundamental. Como Universidad estamos avanzando para incorporar los conocimientos y las habilidades requeridas para satisfacer las necesidades de salud de las personas y sus familias”, informó Gerald Pugh, vicerrector de la UNAB Sede Viña del Mar.

La demencia en cifras

Cada 3 segundos, diagnostican un caso de demencia en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas en el planeta viven con demencia. Esto equivale al 8,1% de las mujeres y al 5,4% de los hombres mayores de 65 años. “Alrededor de un 80% de todas las personas que viven con demencia no han recibido un diagnóstico. No saben que viven con una enfermedad. Cuentan con síntomas y no saben de dónde vienen, y también sufren las consecuencias de esta situación”, informó la Dra. Deborah Oliveira, académica de la Facultad de Enfermería de la UNAB, Sede Viña del Mar, y líder del Núcleo de Investigación Interdisciplinaria en Demencia (NID).

Asimismo, la docente mencionó que, desde el momento del diagnóstico, las personas con demencia son víctimas de estigma y discriminación. “Lamentablemente, junto con el diagnóstico, las personas con demencia reciben una etiqueta de incapacidad y de dependencia. Muchos pacientes pierden completamente su credibilidad y no quieren que se les asocie con esta enfermedad, por lo que no buscan ayuda. Esto los margina en el sistema y sufren múltiples impactos negativos en sus vidas, siendo tratadas como seres inferiores a los demás, excluidos de la sociedad, y tienen muchas veces sus derechos violados,” reflexionó.

Destacados expertos

Este evento contó con la participación de los siguientes especialistas en el área: el Dr. Alejandro Ceriani Bravo, médico especialista en Medicina Interna y Geriatría, y asesor de la Fundación Las Rosas; el Dr. Jean Gajardo, académico investigador de la Escuela de Enfermería USS e investigador MICARE; la Dra. Kate Irving, académica de Enfermería Clínica, Dublin City University, Irlanda; la Dra. Agnieszka Bozanic, docente investigadora de la Escuela de Psicología UNAB, Sede Viña del Mar, e investigadora MICARE y la Dra. Paola Fuentes, médico jefe de la Unidad de Geriátrica de Agudos y de Ortogeriatría del Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

Al reunir a expertos y expertas en la materia, el seminario brindó una oportunidad única para aprender sobre las últimas investigaciones, enfoques terapéuticos y estrategias de cuidado. Además, a través de testimonios y experiencias compartidas, se generó conciencia sobre la importancia de una atención integral y humanizada, así como la necesidad de crear comunidades más inclusivas en torno a la demencia.

Núcleo de Investigación Interdisciplinaria en Demencia

En la instancia, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Núcleo de Investigación Interdisciplinaria en Demencia (NID), liderado por la Dra. Deborah Oliveira, académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Sede Viña del Mar. El NID también involucra a otros expertos de las carreras de Enfermería, Psicología, y de las Ciencias Sociales UNAB. La misión del primer proyecto del núcleo es comprender cómo mejorar la atención de enfermería brindada a personas con demencia hospitalizadas en Chile.