De la palabra al camino: La AMA saluda el paso hacia la reparación histórica anunciado por el Presidente Boric

La Alianza Mundial Aymara saluda el pronunciamiento presidencial sobre el Informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento: Cuando los sueños se convierten en compromiso de Estado.

La Alianza Mundial Aymara, organización originaria de carácter transfronterizo, saluda con profundo respeto y renovada esperanza el pronunciamiento del Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, emitido anoche en cadena nacional, en el que anunció el camino que seguirá su Gobierno para impulsar acciones concretas basadas en las recomendaciones del Informe Final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

Aclaramos con firmeza que no se trató de una presentación del informe —el cual fue entregado oficialmente el 6 de mayo—, sino de un gesto político y ético de responsabilidad estatal, que reconoce el valor de ese trabajo y da inicio a una nueva etapa: la de la implementación. Esta decisión reviste una importancia histórica, pues asume que las deudas con los pueblos originarios no se saldan con palabras, sino con políticas públicas, restituciones reales y reformas estructurales.

Desde la Alianza Mundial Aymara valoramos con fuerza y claridad este paso del Presidente Boric y nos sumamos a su llamado a avanzar con decisión hacia una reparación territorial, jurídica y económica con foco en los pueblos originarios —en especial el mapuche—, a través de un conjunto de propuestas que incluyen:

– Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

– Creación de una Agencia de Reparación y Restitución Territorial Originaria.

– Constitución de un Consejo de Pueblos Originarios con carácter vinculante.

– Creación de zonas francas originarias y nuevos instrumentos de desarrollo territorial.

– Instrumentos legales para la devolución, adquisición y administración de tierras ancestrales.

Sabemos que los sueños de nuestros abuelos no eran utopías, sino llamados a la justicia. Y hoy vemos que esos sueños comienzan a tomar forma institucional.

Chile tiene ahora la posibilidad de marcar un precedente en América Latina y el mundo, si decide —como Estado— caminar hacia una democracia plurinacional, con verdad histórica y futuro compartido. No hay paz sin justicia. No hay entendimiento sin reconocimiento mutuo. No hay desarrollo sin dignidad.

La Alianza Mundial Aymara expresa su solidaridad con el pueblo mapuche, saluda este avance con espíritu fraterno y extiende su mano a todas las organizaciones que resguardan los derechos de los pueblos originarios en Chile y en todo el continente. Este no es solo un momento nacional, es un punto de inflexión para los pueblos originarios de Abya Yala.

¡Cuando el Estado se compromete, la historia puede cambiar!